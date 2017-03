Итоги четвертого дня 37-го сезона Недели моды в Москве. Сделано в России

24 марта в Гостином дворе завершился четвертый день 37-й «Недели моды в Москве. Сделано в России», которая проводится Ассоциацией Высокой моды и Прет-а-порте при поддержке МИНПРОМТОРГА России.

Открыл программу четвертого дня Фестиваль дизайна «●RU» и показ молодых дизайнеров – финалистов Всероссийского конкурса, который проводит Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина при поддержке Министерства образования и науки РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.

Среди участников - студенты из Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга, Орла, Иваново, Сочи и Липецка, а также представители из Японии и Китая. Целью конкурса является развитие взаимодействия молодых дизайнеров, учебных заведений, различных организаций и предприятий; продвижение инновационных творческих проектов, предоставление возможности пройти стажировки в зарубежных школах дизайна и домах моды ведущих дизайнеров России.

В числе членов жюри и почетных гостей конкурса были: ректор Московского государственного университета дизайна и технологии Белгородский Валерий Савельевич, известный российский кутюрье, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Народный художник России, Президент Национальной академии индустрии моды Зайцев Вячеслав Михайлович, Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Михалкова Татьяна Евгеньевна, Президент Союза Дизайнеров России Назаров Юрий Владимирович, модельер Виктория Андриянова, модельер Alina Assi, знаменитый аналитик моды, журналист Александр Хилькевич, российский модельер и многие другие.

В продолжение молодежной и детской темы бренд Funny Sunny продемонстрировал коллекцию «Цветные сны». Роскошные наряды для юных леди порадуют не только детей, но и их родителей. Модели отличают стильные фасоны, сочные цвета, высокое качество и оригинальный крой. Коллекция праздничных элегантных платьев ручной работы создана для того, чтобы солнце и тепло радовали детей круглый год, яркие цвета дарили чудесное летнее настроение и ощущение праздника на протяжении всего осенне-зимнего сезона.

Эксклюзивная дизайнерская одежда premium класса бренда Funny Sunny бренда воплощает в жизнь желание девочек выглядеть красиво и быть похожими на своих стильных мам.

Меховая компания «Panafics Furs» представила коллекцию изысканных меховых изделий «Грезы», созданную Ириной Фоменко. Дизайнер использует в качестве основных материалов благородный мех норки и лисы, миксуя их с кожей теленка и другими материалами. Она не боится экспериментировать. Ее модели эффектны и при этом невероятно практичны.

Ключевые цвета коллекции - бирюза, светлая сирень, зеленый бархат и оливковый.

Трендовые геометрические рисунки и цвета, современные фасоны и силуэты отражают неповторимый стиль дизайнера, в котором соединились мастерство и инновации.

Brand GG дизайнера Gennady Gorbachev – новый участник показов Недели Моды в Москве. Его дебютная коллекция «Odonatum»- это удобная, роскошная одежда и качественные материалы. Исключительные детали каждой модели сформировали авторский почерк марки. В работе над коллекцией дизайнер сумел объединить своеобразное изящество фасонов с комфортом, являющимся неизменной составляющей изделий спортивного типа. Одежда Odonatum, созданная в стиле спортивного гламура ,подарила поклонникам моды безграничные возможности самовыражения..

Яркий творческий тандем дизайнеров Mariya Orshulyak и Gera Skandal представил на подиуме Недели Моды в Москве свою первую коллаборацию. В коллекцию вошли стильные женские, мужские и детские образы. Лаконичные модели актуального дизайна выполнены в неординарном цветовом исполнении, которое скрывает за собой целую философию. Это оттенки рассвета и заката - самых прекрасных явлений, что с начала времен служат источником вдохновения для великих творцов и предметом грез для простых обывателей. Магия цвета и чувственность форм – шоу Gera Skandal & Maria Orshulyak продемонстрировало самобытный стиль и смелые дизайнерские решения.

Французский бренд La Redoute продемонстрировал на подиуме вещи из основной сезонной линии Весна-Лето 2017, а также несколько моделей обуви из коллаборации сезона с французским дизайнером AMELIE PICHARD.

Показ прошел в рамках набирающей все большую популярность тенденции "See Now, Buy Now". Все вещи с показа можно было сразу купить в мобильном приложении La Redoute и на сайте www.laredoute.ru

Невероятно смелые сочетания, французский гранж, самые яркие и главные тенденции моды – все это продемонстрировала марка своим поклонникам и любителям моды.

Дизайнеры марки SiammSiamm уверены, что одежда должна быть гармоничным дополнением Личности. Их миссия- отсечь в образе все лишнее и сделать каждую девушку необыкновенной, подчеркнув ее индивидуальность и уникальность.

В новой коллекции SiammSiamm преобладает многослойность. Использование воздушной сетки и прозрачной органзы придает моделям воздушность. Мягкие трикотажные изделия, объёмные яркие пальто украшают дерзкие принты, на которые дизайнеров вдохновила лирика англо-американского дуэта The Kills.

Бренд Elena Piskulina обратился в своей коллекции к теме таинственных северных сияний и такой далекой и загадочной Аляске. Мистические переливы струящихся платьев наравне с блистательными бомберами и рубашками с увеличенными воланами, стали кодовыми позициями в новой коллекции. Золотые акценты в деталях и цветах: от глубокого ультрамарина до непревзойденного индиго, как бы предвещают это неповторимое и удивительно красивое природное явление, вдохновившее дизайнера.

Новая коллекция дизайнера Erica Zaoints «Бумажный цветок» обязана своим появлением японской магнолии. Округлые формы ее лепестков, схожие с линиями женского тела, просматриваются в конструктивных элементах. Они укрывают от ветра крупным воротником-манишкой, обволакивают фигуру шерстяным коконом, интригующе видны из-под пальто наслоениями нежной шелковой органзы. Они трансформируются в крупные декоративные броши из белого хлопка, на ощупь чуть мягче бумаги.

И все же героиня новой коллекции далека от беспечного романтизма. Ее цветы сделаны из бумаги, ее мир скорее напоминает фабрику, чем райский сад. В коллекции Erica Zaionts представлены элегантные интерпретации рабочей униформы: белоснежный топ-фартук, комбинезоны — в нескольких вариациях.