Итоги Деловой сессии, подготовленной FCG для S’elections Moscow 2020

16 сентября стартовала международная деловая платформа индустрии моды “s’elections moscow 2020”. В пространстве New Fashion Hall Main Stage до 19 сентября представлена галерея шоу-румов модных брендов. В числе участников «s’elections moscow 2020» - постоянные экспоненты CPM, представляющие Италию, Германию, Францию, Турцию, Россию и другие страны, а также компании, впервые презентующие коллекции байерам в формате b2b шоу-рума.

В рамках «s’elections moscow 2020» также стартовала деловая программа. Организатором первого дня сессии стала консалтинговая компания Fashion Consulting Group. Среди экспертов выступили: Ануш Гаспарян, коммерческий директор FCG, Галина Кравченко, директор департамента “Ассортимент” FCG, Катерина Дивеева, SMM-специалист, Тамари Миминошвили, эксперт fashion e-commerce FCG и Елена Столярская, главный специалист по сервису.

Ануш Гаспарян в своем выступлении отметила, что в результате пандемии и экономической рецессии можно ожидать пролонгированного спада потребительской активности. Когда в обществе доминируют такие настроения, как тревога за здоровье, беспокойство за свое экономическое положение, неуверенность в завтрашнем дне и страх потерять работу, у людей резко снижается желание тратить свои средства на новую модную одежду и обувь. В периоды нестабильности продукты модной индустрии имеют самый низкий приоритет среди всех товаров непродовольственной группы, в которой лидируют товары повседневного спроса, продукция фармацевтики, хозяйственные товары и товары для ремонта.

Таким образом, заключила Гаспарян, по итогам 2020 года можно прогнозировать радикальное сокращение оборотов розничного fashion рынка. И прежде всего это коснется оффлайн канала продаж. По мнению коммерческого директора FCG, в результате пандемии диапазон падения рынка может составить от 25% до 40%. Во многом это будет зависеть от ситуации во втором полугодии, потому что для fashion очень важны 3-ий и 4-ый кварталы продаж, когда идут основные продажи осеннего гардероба. У многих компаний 2/3 оборота приходится на сезон август-декабрь. В связи с российским климатом в этот период продается более теплая и более дорогая одежда. Соответственно результаты продаж будут в наибольшей степени зависеть от этого сезона. Поэтому при пессимистическом прогнозе сокращение fashion рынка может достигнуть 40+%, при оптимистическом – 20-25%.

Катерина Дивеева рассказала о тенденциях в социальных сетях, которые стоит взять на вооружение fashion брендам. В ближайшем будущем видеоконтент станет наиболее популярным и будет доминировать, также растет популярность эфемерного контента (исчезающего через сутки), отметила она. Все больше брендов будет включать мнение аудитории в свои стратегии. Социальные сети — это золотая жила для данных и идей, которые компании могут использовать для совершенствования своих социальных стратегий. Пользовательский контент продолжит набирать популярность. Сейчас всё чаще и чаще можно заметить пользовательский контент на аккаунте бренда, однако эта тенденция продолжит развиваться с новой силой. Стоит обратить внимание, по мнению эксперта, на тот факт, что поколение Z предпочитает платформу Instagram, а также TikTok и Snapchat. Выход на платформу Tik Tok сейчас является ключевым.

Оставаться в курсе последних экономических новостей и событий fashion индустрии можно подписавшись на телеграмм-канал FCG https://t.me/fcgmedia FACT THIS FASHION.