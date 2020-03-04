Итоги деловой сессии Russian Fashion Retail Forum в рамках 34-го сезона CPM

27 февраля 2020 года завершился 34-й сезон крупнейшей в Восточной Европе выставки готовой одежды, белья и аксессуаров CPM – Collection Premiere Moscow.

В центре внимания посетителей 34-го сезона CPM оказалась расширенная деловая программа выставки. С 24 по 26 февраля проходил 24-й международный экономический форум инноваций и технологий fashion-ритейла Russian Fashion Retail Forum при организационной поддержке Retail.ru, Fashion Consulting Group и ИД PROfashion.

В стратегических сессиях и семинарах 25 февраля приняли участие эксперты FCG (Анна Лебсак-Клейманс, Наталья Чиненова, Галина Кравченко, Елена Столярская), а также Ольга Штейнберг, директор проектов Buman Media, автор телеграм-канала Fashion is business; Антон Алфер, председатель Бизнес-кластера “РАЭК/Fashion Tech”; Константин Бандорин, директор по развитию Инновационного Научно Производственного Центра Текстильной и Легкой промышленности и др. Второй день форума, организованный Fashion Consulting Group, был полностью посвящен Диджитализации ритейла.

Анна Лебсак-Клейманс: “Несмотря на то, что сегодня 85% российских покупателей одежды/обуви предпочитают видеть и тестировать товар перед приобретением, через 10 лет около 50% традиционных магазинов закроют свои двери”.

Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group (FCG), представила ключевые тренды российского fashion рынка 2019г., а также рассказала о трансформации и диджитализации рынка.

По данным Росстата, доля денежных доходов, направленных на сбережения, в 2019 г. составила 3,4% (в 2018 г. - 3,7%). Хуже этот показатель был только в 1998 году, когда на сбережения уходило 2,5% доходов. В 2019 г. 69% россиян и вовсе не имели возможность делать сбережения. Положительными факторами 2019 года являются: стабилизация курса рубля, низкая инфляция и рост реальных располагаемых доходов (+0,8 по данным Росстат). Несмотря на это, по результатам 2019 года покупательская активность снижается.

У россиян произошла адаптация к снижению качества жизни, изменилось восприятие границ качества. Увеличился срок эксплуатации товаров длительного пользования. Например, если раньше обувь покупалась на 1-2 сезона, то теперь на 2-3 сезона. Так, большинство россиян (67%) покупают новую зимнюю обувь только при износе старой, в среднем раз в 2-3 года. Качество в меньшей степени связывается с понятиями моды и актуальности, все большее значение имеют критерии универсальности, носкости, утилитарности.

Важнейшим мотиватором покупки стала скидка: большинство россиян (93%) чувствительны к скидкам и распродажам, – подстраивают под них свои покупки, либо обращают внимание уже в процессе поиска (Deloitte). В первом квартале 2019 года доля покупок со скидкой превысила 2/3 от всех покупок одежды (69%) (Ipsos Comcon). Растет популярность разнообразных форматов продаж по сниженным ценам.

Наблюдается рост интереса к торговым маркам российских производств. По данным РБК, 45% опрошенных покупателей довольны качеством российской одежды (в 2018 году таких было 40%). Увеличение количества локальных марок в ТЦ. За 2019 год операторы торговых центров удвоили количество магазинов локальных дизайнеров. Увеличение количества локальных марок в интернете (на маркетплейсах). Например, за два года Aizel удвоил присутствие российских брендов на платформе до 150.

Прирост российского рынка fashion e-commerce по итогам 2019 года оценивается в 26-27%. Согласно исследованию СБЕРБАНКА и АКИТ весь рынок внутренней online торговли (по всем категориям) прирос на 30%. При этом fashion сегмент занимает 20-23% на локальном рынке и более 30% – на трансграничном. В РФ доля онлайн-продаж в сегменте fashion составляет около 12%. С учетом оборотов «серого» рынка доля интернет-торговли может быть оценена в 9-10%. Это гораздо выше, чем средний показатель онлайн-продаж по розничному рынку в целом (6-7%).

При сохранении таких темпов прироста онлайна, в 2025 году 50% продаж одежды будет осуществляться через интернет. Несмотря на то, что сегодня 85% российских покупателей одежды/обуви предпочитают видеть и тестировать товар перед приобретением, через 10 лет около 50% традиционных магазинов закроют свои двери.

Интернет-магазины и маркетплейсы уже стали обычным “традиционным форматом”. Число заказов на Ozon в категории «одежда, обувь и аксессуары» в 2018 году составило 1,2 млн., показав рост на 82% к 2017 г. В 2019-2020 гг. Ozon планирует десятикратный рост продаж одежды и обуви. Темпы роста Wildberries.ru 2019 к 2018 г. оборот в рублях: +88% до 223,5 млрд руб. (доля одежды, обуви и аксессуаров 67%). В 2020 году ритейлер планирует вдвое увеличить оборот, до 440 млрд руб. Выручка компании LaModa в III кв. 2019 г. по сравнению с III кв. 2018 г. увеличилась на 22,8% до 8 млрд. рублей. Ежемесячная аудитория сервиса превысила 14 млн человек.

Антон Алфер: “Для внедрения цифровых технологий, оцифровке подлежат все процессы, объекты и материалы, т.е. вся цепочка от продукта до потребителя. Fashion Tech образование — основной тренд 2020 года. Всем необходимо учиться на протяжении всей жизни”.

Антон Алфер, председатель Бизнес-кластера “РАЭК/Fashion Tech”, объяснил в чем разница между цифровизацией и цифровой трансформацией, а также рассказал о необходимости работы в направлении внедрения цифровых двойников изделий и потребителей.

Цифровизация — это внедрение цифровых технологий в бизнес-модели компаний. Цифровая трансформация — это кардинальное изменение бизнес-моделей. Fashion Tech образование — основной тренд 2020 года. Образование будет одной из главных тем также и для промышленности, в центре внимания которой — цифровизация. Технологические компании обращаются к одежде, но не обязательно к моде. Малые и средние компании являются основой, легкими и сердцем экономики, и они будут расти в 2020 году.

В Gartner назвали Цифровые двойники одним из стратегических направлений развития технологий ещё в 2019 году. Цифровые двойники — это цифровые представления реальных объектов или систем. Аналитики полагают, что через пару лет в мире будут созданы миллиарды цифровых двойников, сначала простых, а затем все более сложных, вплоть до двойников целых организаций со всеми их бизнес-процессами. Стратегическое направление технологии, по определению аналитиков Gartner, — это направление, обладающее высоким прорывным потенциалом и либо уже выходящее в широкое применение, либо быстро растущее, динамичное и способное достичь критической точки в ближайшие пять лет.

Для внедрения цифровых технологий, оцифровке подлежат все процессы, объекты и материалы, т.е. вся цепочка от продукта до потребителя. Маркировка — это паспорт продукта, но по сути, это один из шагов на пути к созданию системы Цифровых Двойников изделий.

Доля людей, которые покупают одежду лишь для того, чтобы сфотографироваться в новом образе для соцсетей с каждым годом растет. По результатам опроса банка Barclays, так делают 9% пользователей. Новый текстиль и функциональный дизайн стали реальностью для брендов спортивной одежды. Microsoft и Google уже зарегистрировали патенты на технологии, связанные с умным текстилем. Apple возглавляет разработку тактильных решений, которые будут иметь решающее значение для создания гибких сенсорных поверхностей, то есть умной одежды. Модным брендам придется платить дорогостоящие лицензионные сборы за использование этих технологий, так как они отстают в инновационном плане. Новое поколение дизайнеров цифровой одежды Amber Jae Slooten и ее компания The Fabricant открывают совершенно новый рынок моды: мир цифровых технологий. Со 100% цифровыми коллекциями, которые можно носить только на виртуальных платформах, этот новый способ создания и продвижения моды изменит то, как мы видим нашу отрасль — и нас самих.

“Вскоре самые красивые люди в мире уже не будут людьми” (The Washington Post). "Виртуальные модели, такие как Lil Miquela, Shudu и Аliona Pole, — это только начало революции в сфере аватаров. Люди привыкают к этим виртуальным личностям, а некоторые бренды видят в них возможность заработать". Будущее моделинга — это продажа двойников инфлюенсеров для рекламных кампаний.

Крупные fashion игроки ещё больше будут двигаться в направлении к концепции «использовать повторно или переработать». В большинстве случаев аренда одежды работают также, как подписка на онлайн-кинотеатры — платите один раз, выбираете вещи и носите их в течение ограниченного срока. По такой схеме уже работают Banana Republic, New York & Company и Bloomingdale. Стоимость услуги варьируется от $50 до $160 в месяц за прокат нескольких предметов гардероба, сообщает Reuters. После окончания срока клиент сможет приобрести ранее арендованные вещи со скидкой. На Lyst товары класса «люкс» в 2019 г. перепродавали на 255% чаще, чем годом ранее. Согласно отчету ThreadUp, 26% покупателей премиум-сегмента выбирают подержанную одежду. Другой отчет — TheRealReal — отмечает, что 32% рассматривают покупку секонд-хенда как альтернативу «быстрой» моде, а самыми желанными брендами в этой категории являются Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Prada и Hermes.

Развитие 5G может способствовать появлению новых технологий в социальных сетях в 2020 году. Клиенты смогут «примерить» дизайн в соцсетях, прежде чем купить. 5G также позволит использовать новые форматы стримингового мультимедиа с графикой высокой четкости, звуковыми и интерактивными технологиями. Покупки видео в прямом эфире, уже приносящие 4,4 миллиарда долларов в Китае в 2018 году, станут более популярными в западных странах. Ожидается, что на таких платформах, как Facebook, Instagram и YouTube появятся потенциально новые функции, облегчающие покупки в приложениях.

Константин Бандорин: “Объем производства в 2015-2019 гг. рос в среднем на 5% в год. По экспертным оценкам, доля серого рынка в легпроме в 2019 г. - 25%”.

Константин Бандорин, директор по развитию Инновационного Научно Производственного Центра Текстильной и Легкой промышленности, рассказал о различных мерах поддержки Легпрома в Китае, Турции, Индии и Бангладеш, а также привел статистику положительного влияния субсидий в Легпроме РФ.

Емкость мирового рынка легпрома, по разным оценкам, составляет в настоящее время $1,1-1,3 трлн. (69,3-81,9 трлн. руб.). Емкость рынка продукции легкой промышленности в России - около 3 трлн. руб. Доля легпрома в обрабатывающем производстве – 1,1%. По экспертным оценкам, доля серого рынка в легпроме в 2019 г. - 25%. Средняя зарплата в отрасли почти вдвое ниже среднего заработка в России по обрабатывающим производствам.

Производство легпрома в последние десять лет в денежном выражении выросло в России: со 191 млрд. руб. в 2009 г. до 520 млрд. руб. (предварительная оценка) в 2019 г. В пересчете на доллары показатель вырос примерно на 33%, а среднегодовые темпы прироста за десять лет составили 3%. За это же время российский ВВП в долларах увеличился на 24 % (до $1,6 трлн. ).

В 2015 г. производство продукции легпрома выросло на 33,4%, затем темпы прироста замедлились. Тем не менее объем производства в 2015-2019 гг. рос в среднем на 5% в год. Таким образом, можно констатировать, что в последние годы финансовые меры поддержки оказывали существенное влияние на рост рынка легпрома в целом.

Следующая выставка CPM – Collection Premiere Moscow пройдет в период с 01 по 04 сентября 2020 года на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Российские и международные производители модной одежды продемонстрируют коллекции сезона весна-лето 2021.