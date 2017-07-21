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Артем Кузелев

Итоги европейского финала Woolmark Prize

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  • 21 Июля 201722:31

Победителями европейского этапа международной премии стали молодые дизайнеры из Нидерландов и Швеции.

На днях организаторы премии Woolmark Prize подвели итоги европейского этапа. В финале конкурса молодых дизайнеров вышли две марки из Нидерландов и Швеции. Победителем в номинации «Женская одежда» стал голландец Дэвид Лапорт, а лучшими модельерами мужской одежды стали шведы Джонатан Харнгрен и Джон-Рубен Хольтбак со своей маркой L’Homme Rouge. Каждый из брендов-победителей получит по 48 тысяч евро для создания коллекции из мериносовой шерсти. Финал международного конкурса состоится в январе будущего года на выставке Pitti Uomo во Флоренции.

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