Итоги Фестиваля моды и фотографии в Йере

Австрийский дизайнер Кристоф Румпф, ранее получивший гран-при парижской выставки Premiere Vision, стал победителем в категории «Мода».

Гости фестиваля в Йере отметили, что на этот раз мужские коллекции оказались более креативными, чем женские. Также многие дизайнеры стали уделять более пристальное внимание устойчивому развитию. Фаворитом жюри в категории «Мода» стал 25-летний дизайнер из Австрии Кристоф Румпф. Эксперты отметили его мужскую коллекцию из переработанных тканей. Особой наградой жюри удостоило трио дизайнеров из Японии, а гран-при в номинации «Аксессуары» получила испанке Ноэлии Моралес. Премия парижского дома Chloe ушла швейцарке Тине Швизгебель-Ванг, а приз дома Chanel – ирландке Ройшин Пирс.

В категории «Фотография» жюри под председательством Крейга МакДина отметило Элис Манн из ЮАР. Приз American Vintage у француза Юбера Крабьера, за лучший натюрморт награждена финка Хилла Курки, зрители же отдали свои голоса творческий дуэт из Франции Elsa & Johanna.