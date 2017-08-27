Итоги Форсайт-кэмпа «FashionNet. Креативные индустрии МКФ-2021»

Форсайт-кэмп по тематике FashionNet, прошедший с 22 по 27 августа в г. Плес, под патронажем Агентства стратегических инициатив и при поддержке Правительства Ивановской области, собрал ведущих специалистов отрасли и экспертов с мировыми именами, чтобы обсудить будущее российской индустрии моды в долгосрочной перспективе. По итогам мероприятия участники приняли следующий документ.

МАНИФЕСТ

участников первого российского отраслевого

Форсайт-кэмпа «FashionNet. Креативные индустрии МКФ-2021»

22-27 августа 2017 г. г. Плёс, Ивановская область

ПРЕАМБУЛА

Участники первого российского отраслевого Форсайт-кэмпа FashionNet и креативных индустрий, собравшего единомышленников из числа носителей «гена НТИ»:

· технологических предпринимателей, стартапов;

· представителей ведущих университетов и исследовательских центров;

· деловых объединений и общественных организаций;

· институтов развития;

· экспертных и профессиональных сообществ;

· заинтересованных органов государственной власти,

признают перечисленные ниже вызовы, ценности и направления развития и обязуются прилагать все усилия, опыт и ресурсы для достижения желаемого образа будущего рынка FashionNet.

Руководствуясь принципами профессионализма, доверия, уважения и любви к своему делу, участники Форсайт-кэмпа FashionNet договорились о следующем:

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

Поиск идей и смыслов, которые станут основой технологического прорыва страны в условиях смены экономического уклада и обеспечат конкурентоспособность отечественной экономики.

Понимание, что только открытость, готовность к сотрудничеству и ответственность за результаты своей деятельности могут консолидировать игроков отечественной индустрии моды и легкой промышленности для выполнения миссии страны по захвату лидерства на глобальном рынке.

ВЫЗОВЫ ИНДУСТРИИ МОДЫ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

– Цифровизация экономики.

– Виртуализация и кастомизация потребления и производства товаров моды.

– Расширение сферы потребления товаров моды как части креативных индустрий, формирующих глобальные стили жизни.

– Зависимость отечественной легкой промышленности от импортных сырья, технологий и машиностроения в рамках уходящего технологического уклада.

ЖЕЛАЕМЫЙ ОБРАЗ БУДУЩЕГО

Завтра рынок индустрии моды, как и другие рынки, на 90% перейдет в цифру, пользователь будет предъявлять кардинально иные требования к продукту и скорости его получения, и поэтому:

– на массовом рынке основные функции дизайна будут заменены IT-решениями и включением потребителя в процесс дизайна, соавторство и творческие коллаборации, пользовательскую докастомизацию на основе цифрового следа;

– демократизация дизайна в массовом сегменте приведет к смене сути деятельности и задачи дизайнерских брендов и дизайнеров, которые станут медиа-генераторами новых смыслов и трендов (при общем уменьшении числа занятых в области дизайна),

– что потребует, чтобы культура дизайна стала одной из ключевых компетенций для создания комфортной среды человека и профессий будущего, которым готовят со школьной скамьи

– это позволит пользователю самостоятельно быстро и просто формировать свой запрос, максимально подстроив его под стиль жизни, состояние здоровья, и получить продукт там, где и когда ему это необходимо,

– что обеспечивается широкой распределенной сетью технологических ячеек «шаговой доступности»,

– которые взаимодействуют друг с другом и пользователями на открытых кроссплатформенных решениях, с использованием цифрового следа человека,

– позволяющих любому самозанятому лицу, малому и среднему предприятию (и дизайнеру, и производителю) сразу работать на весь мир.

– Образ продукта будущего формируется новыми технологиями, виртуальной культурой и «цифровыми тропами».

– В паттернах потребления превалируют кастомизация, функциональность, модульность и при этом универсальность изделий и возможностей модификации.

– Покупка в «один клик» основывается на экономике аккаунтов, исполнение запросов потребителей в области стиля жизни происходит почти мгновенно.

– Сбор и анализ больших данных жизни, поведения и предпочтений пользователя становится основой для создания нового продукта.

– Искусственный интеллект будет активно применяться для анализа потребительского опыта, впечатлений и ощущений и позволять персонифицировать товарные предложения.

– Интеллектуальные системы цифровой культуры сформируют новые бизнес-модели.

– Сменятся модели логистики: с перевозки готового продукта на распространение по точкам локализации материалов, компонентов продукта и цифровых моделей товаров.

НАПРАВЛЕНИЯ и ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

Мир будущего сместит акценты рынка на пользовательский дизайн и исключительную смысловую роль дизайнеров бренда.

Производство преобразуется в единичное или малосерийное на базе ИТ-решений, виртуальной культуры, что приведет к радикальной смене системы разделения труда и будет выражено в:

– создании цифровой экосистемы для индустрии моды на основе цифрового следа пользователя;

– сетевом взаимодействии множества технологических ячеек на базе открытых платформенных решений для участников рынка FashionNet;

– разработке передовых технологий для цифрового дизайна и производства;

– разработке умных материалов и продуктов с заданными свойствами под качественно новый запрос пользователя на функциональность вещей;

– активном введении в оборот химических волокон на базе нефте- и газохимии;

- раскрытии новых свойств натуральных материалов, которые, в сочетании с прорывными технологиями, позволят создавать продукты будущего;

– уходе от производственных операций на основе изготовления текстиля и пошива;

– рассмотрении отходов как источника нового сырья для товаров моды.

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ

Проекты, предложенные в ходе Форсайт-кэмпа, работают на разных уровнях – от регионального до мирового – и адресуются широкому кругу субъектов.

Органам государственной власти

– совершенствование нормативно-правовой базы и создание комфортной юрисдикции для развития бизнеса в логике FashionNet, применение ИТ-решений вместо законодательства и процедур согласований;

– перевод регистрации РИД, авторских прав и креатива в цифровую регистрацию вместо патентных бюрократизированных процедур;

– создание и развитие инфраструктуры для стимулирования инновационной активности бизнеса в логике FashionNet;

– развитие инструментов налогового и иного стимулирования для реального сектора экономики, задействованного в создании глобально конкурентоспособного продукта и сервиса на рынке FashionNet .

Бизнес-сообществу

· достижение договоренностей предпринимателей, видящих себя в рынках будущего в захвате сегментов на новых fashion-рынках (to be №1);

· включение широкого круга заинтересованных бизнесов в создание IТ-платформенных решений;

· форматирование крупных и средних предприятий индустрии моды и стиля жизни в технологические компании, конкурирующие на мировом рынке;

· трансформация офлайн-торговли под тенденцию перехода бизнеса в интернет, внедрение иных форм использования площадей, включая ту инфраструктуру рынка FashionNet, которую в каждый конкретный момент времени будет обременительно размещать в домохозяйствах или отдельных производствах и технологических центрах; использование исторического потенциала большого числа посетителей для маркетинга нового бизнеса и креативных проектов;

· объединение для разработки новых материалов и технологии их производства (создание сырьевой базы нового поколения);

· включение малых и средних предприятий в сеть технологических ячеек;

· проведение работ по обеспечению широкого доступа к технологическому оборудованию (недозагруженному), находящемуся на балансе самых разных организаций;

· создание открытых моделей взаимодействия и развития, появление новых брендов с разными участниками создания продуктов и индивидуальными схемами монетизации по каждому товару.

Образовательным и научным организациям

· создание центра изучения и трансляции лучших мировых практик подготовки специалистов в области fashion;

· создание акселератора в области Fashion&Retail&Lifestyle, который будет партнером образовательных программ профильных вузов;

· разработка образовательных программ по культуре дизайна для школы;

· развитие в сотрудничестве с движением «Молодые профессионалы» направлений FutureSkills в области фэшн (технологии дизайна) и DigitalSkills и соревнований для школьников в рамках JuniorSkills .

СМИ и социальным медиа

· приглашение на работу по формированию нового языка рынков будущего;

· включение в разработку образовательных и популяризационных программ по дизайну, проектированию, производству в индустрии моды.

Дизайнерам

· изучение и освоение новых потребительских ниш;

· развитие новых компетенций, необходимых для создания новых продуктов, работы с новыми материалами на рынке FashionNet;

· включение в коллаборации с технологическими ячейками и технологическими компаниями, автоматизированными сервисами производства и логистики, в первую очередь через интернет;

· работа на IT-платформах и в социальных сетях в качестве медиа-генераторов новых смыслов и трендов.

Приглашаем заинтересованные стороны к созданию новых глобально конкурентоспособных российских продуктов и сервисов на формирующемся рынке будущего – FashionNet.

Конкретные шаги в заявленном направлении:

· учреждение отраслевого союза FashionNet, принципиально открытого для вхождения новых членов;

· развитие и сопровождение проектов, представленных участниками Форсайт-кэмпа;

· имплементация новых направлений и проектных инициатив, разработанных в ходе Форсайт-кэмпа в дорожную карту рынка FashionNet;

· создание открытого программного комитета подготовки Международного креативного фестиваля – 2021, который в нашем понимании является акселератором акселераторов и крупнейший мировой площадкой презентаций в области нового рынка моды и стиля жизни;

· создание в Ивановской области межрегионального центра компетенций по технологиям моды (включая, но не ограничиваясь, разработкой новых материалов, анализом лучших мировых практик подготовки специалистов, переподготовки преподавателей российских вузов);

· создание масштабированной модели ФешнХабов с пилотом в городе Иваново;

· инициация корпоративных чемпионатов по технологиям моды;

· популяризация идей и представлений о рынке FashionNet;

· представление результатов Форсайт-кэмпа и стратегических инициатив на форуме «Золотое кольцо», на Неделях моды в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге;

· открытие первой фабрики будущего в области моды в городе Фурманове (Ивановская область);

· внедрение в 2018 году практики защиты дипломов и магистерских диссертаций в форме стартапов в вузах Ивановской области, Москве и других городах России.