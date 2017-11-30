Итоги года: Самые популярные в Instagram

Популярный сервис опубликовал свой ежегодный отчет, в котором представлены бренды и модели с самыми популярными аккаунтами.

Названная самой высокооплачиваемой моделью в этом году, Кендалл Дженнер также возглавила список моделей с самым большим числом подписчиков и лайков к одной фотографии. В число первых также вошли Жизель Бюндхен и сестры Хадид. Среди брендов лидерами оказались люксовые дома Chanel, Louis Vuitton и Gucci. Наиболее полный рейтинг Instagram выглядит так:

Наибольшее количество лайков к фото (модель): Кендалл Дженнер

Наибольшее количество лайков к фото (дизайнер): Виктория Бекхэм

Топ-10 моделей с наибольшим количеством фолловеров:

Кендалл Дженнер – почти 84 миллиона

Кара Делевинь – 40.7+ миллиона

Джиджи Хадид – 36.7+ миллиона

Белла Хадид – 15.6+ миллиона

Эмили Ратаковски – 15.6+ миллиона

Крисси Тейген – 15+ миллионов

Жизель Бюндхен – 13.5+ миллионов

Миранда Керр – 11.5+ миллиона

Кендис Свейнпол – 11.5+ миллиона

Адриана Лима – 11.2+ миллиона

Топ-10 марок и дизайнеров с наибольшим количеством фолловеров:

Chanel – 25 миллионов

Louis Vuitton – 19.9+ миллиона

Gucci – 18.9+ миллиона

Виктория Бекхэм – 17.7+ миллиона

Dior – 17.7+ миллиона

Dolce & Gabbana – 15+ миллионов

Prada – 13.9+ миллионов

Майкл Корс – 10.7+ миллиона

Calvin Klein – 10.6+ миллиона

Versace – 10.5+ миллиона

Топ-10 моделей, получивших наибольшее количество новых подписчиков за год:

Кендалл Дженнер – 12.7 миллиона

Джиджи Хадид – 8.6 миллиона

Белла Хадид – 6.1 миллиона

Крисси Тейген – 5.3 миллиона

Эмили Ратаковски – 5.1 мсиллиона

Кара Делевинь – 4.1 миллиона

Тейлор Хилл – 2.6 миллиона

Эщли Грэм – 2.5 миллиона

Жизель Бюндхен – 2.4 миллиона

Барбара Палвин – 2.2 миллиона

Топ-10 дизайнеров и марок, получивших наибольшее количество новых подписчиков за год:

Chanel – 7.4 миллиона

Gucci – 6.3 миллиона

Louis Vuitton – 5.3 миллиона

Supreme – 4.6 миллиона

Dior – 4.3 миллиона

Виктория Бекхэм – 4.1 миллиона

Dolce & Gabbana – 3.1 миллиона

Prada – 3 миллиона

Calvin Klein – 2.6 миллиона

Versace – 2.4 миллиона

Самые упоминаемые модели:

Кендалл Дженнер

Джиджи Хадид

Жизель Бюндхен

Белла Хадид

Кара Делевинь

Хейли Болдуин

Адриана Лима

Барбара Палвин

Жозефин Скривер

Эмили Ратаковски

Самые упоминаемые марки:

Dior

Hermes

Louis Vuitton

Saint Laurent

Topshop

Balenciaga

Burberry

Balmain

Chloe

Ralph Lauren

Модели, набравшие наибольшее количество просмотров сторис:

Белла Хадид

Алексис Рэн

Эмили Ратаковски

Джиджи Хадид

Кара Делевинь

Хейли Болдуин

Стефани Гизингер

Эшли Грэм

Искра Лоуренс

Сара Сампайо

Дизайнеры и марки, набравшие наибольшее количество просмотров сторис:

Виктория Бекхэм

Dior

Dolce & Gabbana

Louis Vuitton

Calvin Klein

Gucci

Томми Хилфигер

Off White

Versace

Fendi

Топ-10 моделей с наиболее активными фолловерами:

Юлия Ратнер

Майова Николас

Паулина Франковска

Леа Джулиан

Пресли Гербер

Кайа Гербер

Ясмин Вейналдум

Виттория Черетти

Лорен де Грааф

Селена Форрест