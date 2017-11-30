Итоги года: Самые популярные в Instagram

Популярный сервис опубликовал свой ежегодный отчет, в котором представлены бренды и модели с самыми популярными аккаунтами.
Названная самой высокооплачиваемой моделью в этом году, Кендалл Дженнер также возглавила список моделей с самым большим числом подписчиков и лайков к одной фотографии. В число первых также вошли Жизель Бюндхен и сестры Хадид. Среди брендов лидерами оказались люксовые дома Chanel, Louis Vuitton и Gucci. Наиболее полный рейтинг Instagram выглядит так:
Наибольшее количество лайков к фото (модель): Кендалл Дженнер
Наибольшее количество лайков к фото (дизайнер): Виктория Бекхэм
Топ-10 моделей с наибольшим количеством фолловеров:
Кендалл Дженнер – почти 84 миллиона
Кара Делевинь – 40.7+ миллиона
Джиджи Хадид – 36.7+ миллиона
Белла Хадид – 15.6+ миллиона
Эмили Ратаковски – 15.6+ миллиона
Крисси Тейген – 15+ миллионов
Жизель Бюндхен – 13.5+ миллионов
Миранда Керр – 11.5+ миллиона
Кендис Свейнпол – 11.5+ миллиона
Адриана Лима – 11.2+ миллиона
Топ-10 марок и дизайнеров с наибольшим количеством фолловеров:
Chanel – 25 миллионов
Louis Vuitton – 19.9+ миллиона
Gucci – 18.9+ миллиона
Виктория Бекхэм – 17.7+ миллиона
Dior – 17.7+ миллиона
Dolce & Gabbana – 15+ миллионов
Prada – 13.9+ миллионов
Майкл Корс – 10.7+ миллиона
Calvin Klein – 10.6+ миллиона
Versace – 10.5+ миллиона
Топ-10 моделей, получивших наибольшее количество новых подписчиков за год:
Кендалл Дженнер – 12.7 миллиона
Джиджи Хадид – 8.6 миллиона
Белла Хадид – 6.1 миллиона
Крисси Тейген – 5.3 миллиона
Эмили Ратаковски – 5.1 мсиллиона
Кара Делевинь – 4.1 миллиона
Тейлор Хилл – 2.6 миллиона
Эщли Грэм – 2.5 миллиона
Жизель Бюндхен – 2.4 миллиона
Барбара Палвин – 2.2 миллиона
Топ-10 дизайнеров и марок, получивших наибольшее количество новых подписчиков за год:
Chanel – 7.4 миллиона
Gucci – 6.3 миллиона
Louis Vuitton – 5.3 миллиона
Supreme – 4.6 миллиона
Dior – 4.3 миллиона
Виктория Бекхэм – 4.1 миллиона
Dolce & Gabbana – 3.1 миллиона
Prada – 3 миллиона
Calvin Klein – 2.6 миллиона
Versace – 2.4 миллиона
Самые упоминаемые модели:
Кендалл Дженнер
Джиджи Хадид
Жизель Бюндхен
Белла Хадид
Кара Делевинь
Хейли Болдуин
Адриана Лима
Барбара Палвин
Жозефин Скривер
Эмили Ратаковски
Самые упоминаемые марки:
Dior
Hermes
Louis Vuitton
Saint Laurent
Topshop
Balenciaga
Burberry
Balmain
Chloe
Ralph Lauren
Модели, набравшие наибольшее количество просмотров сторис:
Белла Хадид
Алексис Рэн
Эмили Ратаковски
Джиджи Хадид
Кара Делевинь
Хейли Болдуин
Стефани Гизингер
Эшли Грэм
Искра Лоуренс
Сара Сампайо
Дизайнеры и марки, набравшие наибольшее количество просмотров сторис:
Виктория Бекхэм
Dior
Dolce & Gabbana
Louis Vuitton
Calvin Klein
Gucci
Томми Хилфигер
Off White
Versace
Fendi
Топ-10 моделей с наиболее активными фолловерами:
Юлия Ратнер
Майова Николас
Паулина Франковска
Леа Джулиан
Пресли Гербер
Кайа Гербер
Ясмин Вейналдум
Виттория Черетти
Лорен де Грааф
Селена Форрест
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