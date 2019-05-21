Итоги «Губернского стиля-2019». Бизнес-идея

18 мая в Воронеже состоялось финальное конкурсное дефиле XVII международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» сезона 2019 года.
Фестиваль был организован Воронежским Домом дизайнера, «Центром Галереи Чижова», Воронежским государственным профессионально-педагогическим колледжем и модельным агентством «Моделс»; при поддержке Благотворительного фонда Татьяны Михалковой «Русский силуэт», Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Национальной академии индустрии моды.
Портал Intermoda.ru традиционно знакомит вас с работами участников.
Номинация Бизнес-идея
38. Наташа Бойро, Икебана, Москва
39. Гонтарева Лариса, Хиромантия, Донецк
40. Театр моды Каприз, Famili look, Курск
41. Аристова Эллина, Варданян Манэ, Растревоженно пахнет мята, Воронеж
42. Жихорева Татьяна, Teezet, Елец
43. Студенческий театр моды "Де ЛЮКС", Гравитация, Майкоп
44. Голикова Ольга, Переменная облачность, Елец
45. Крутовская Лора, Эйфория, Смоленск
46. Темурзиева Эсет, Оранжевое море, Москва
Фото - Dima Babushkin
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