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Итоги «Губернского стиля-2019». Бизнес-идея

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  • 21 Мая 201922:32
Сюжеты: Губернский стиль

18 мая в Воронеже состоялось финальное конкурсное дефиле XVII международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» сезона 2019 года.

Фестиваль был организован Воронежским Домом дизайнера, «Центром Галереи Чижова», Воронежским государственным профессионально-педагогическим колледжем и модельным агентством «Моделс»; при поддержке Благотворительного фонда Татьяны Михалковой «Русский силуэт», Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Национальной академии индустрии моды.

Портал Intermoda.ru традиционно знакомит вас с работами участников.

Номинация Бизнес-идея

38. Наташа Бойро, Икебана, Москва
39. Гонтарева Лариса, Хиромантия, Донецк
40. Театр моды Каприз, Famili look, Курск
41. Аристова Эллина, Варданян Манэ, Растревоженно пахнет мята, Воронеж

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42. Жихорева Татьяна, Teezet, Елец
43. Студенческий театр моды "Де ЛЮКС", Гравитация, Майкоп
44. Голикова Ольга, Переменная облачность, Елец
45. Крутовская Лора, Эйфория, Смоленск
46. Темурзиева Эсет, Оранжевое море, Москва

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Фото - Dima Babushkin

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