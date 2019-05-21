Итоги «Губернского стиля-2019». Де Люкс

18 мая в Воронеже состоялось финальное конкурсное дефиле XVII международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» сезона 2019 года.

Фестиваль был организован Воронежским Домом дизайнера, «Центром Галереи Чижова», Воронежским государственным профессионально-педагогическим колледжем и модельным агентством «Моделс»; при поддержке Благотворительного фонда Татьяны Михалковой «Русский силуэт», Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Национальной академии индустрии моды.

Портал Intermoda.ru традиционно знакомит вас с работами участников.

Номинация Де Люкс Du Luxe

30. Водянова Ирина, Леди совершенство, Воронеж

31. Лыкова Софья, Кровь и порох, Курск

32. Сапожникова Анна, Цвета жизни, Кострома

33. Буркова Наталья, В мире грез, Киров

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34. Жилина Валерия, Синева бездонная, Курск

35. Осьмачкина Светлана, Элизиум. Вечная весна, Подольск, Московская область

36. Бутырина Галина, Планета сокровищ, Елец

37. Панфилов Игорь, 144000, Красноярск

29. Райник Анна, Райская птица, Курск

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Фото - Dima Babushkin