Итоги «Губернского стиля-2019». Этностиль

18 мая в Воронеже состоялось финальное конкурсное дефиле XVII международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» сезона 2019 года.

Фестиваль был организован Воронежским Домом дизайнера, «Центром Галереи Чижова», Воронежским государственным профессионально-педагогическим колледжем и модельным агентством «Моделс»; при поддержке Благотворительного фонда Татьяны Михалковой «Русский силуэт», Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Национальной академии индустрии моды.

Портал Intermoda.ru традиционно знакомит вас с работами участников.

Номинация Этностиль

47. Верещагина Елена, Русь, Киров

48. Болтунова Нина, Донская, Воронеж

49. Августинович Марина, Одежда для души, Сочи

50. Завьялова Лия, Истина в пути…, Иваново

1 / 56 47-50

















































































































51. Щеглова Татьяна, Димитрова, Ирина Красавица, Старый Оскол, Белгородская област

52. Марова Елизавета, Матрешка - АRT, Курск

53. Студия моды "Стиль" Созвездие, Марфа, Воронеж

54. Кутепова Юлия, Душечка, Витебск

1 / 58 51-54





















































































































55. Тимерфулатова Татьяна, Мой Татарстан, Набережные Челны

56. Иванова Елизавета, Дикие ритмы, Ростов-на-Дону

57. Епихина Екатерина, Круги на воде, Орел

58. Кошкина Евгения, Юлавий, Респ. Марий-Эл

1 / 50 55-58



































































































59. Александрова Милена, Киреева Александра, ОМ Волгоград

60. Бравая Наталья, Девушка с приданным, Иваново

61. Школа дизайна одежды "Моделина", Северный лес, г. Коряжма, Архангельская область

62. Кутепова Юлия, Уроборос, Витебск

1 / 52 59-62







































































































Фото - Dima Babushkin