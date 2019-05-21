Итоги «Губернского стиля-2019». Этностиль

18 мая в Воронеже состоялось финальное конкурсное дефиле XVII международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» сезона 2019 года.
Фестиваль был организован Воронежским Домом дизайнера, «Центром Галереи Чижова», Воронежским государственным профессионально-педагогическим колледжем и модельным агентством «Моделс»; при поддержке Благотворительного фонда Татьяны Михалковой «Русский силуэт», Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Национальной академии индустрии моды.
Портал Intermoda.ru традиционно знакомит вас с работами участников.
Номинация Этностиль
47. Верещагина Елена, Русь, Киров
48. Болтунова Нина, Донская, Воронеж
49. Августинович Марина, Одежда для души, Сочи
50. Завьялова Лия, Истина в пути…, Иваново
51. Щеглова Татьяна, Димитрова, Ирина Красавица, Старый Оскол, Белгородская област
52. Марова Елизавета, Матрешка - АRT, Курск
53. Студия моды "Стиль" Созвездие, Марфа, Воронеж
54. Кутепова Юлия, Душечка, Витебск
55. Тимерфулатова Татьяна, Мой Татарстан, Набережные Челны
56. Иванова Елизавета, Дикие ритмы, Ростов-на-Дону
57. Епихина Екатерина, Круги на воде, Орел
58. Кошкина Евгения, Юлавий, Респ. Марий-Эл
59. Александрова Милена, Киреева Александра, ОМ Волгоград
60. Бравая Наталья, Девушка с приданным, Иваново
61. Школа дизайна одежды "Моделина", Северный лес, г. Коряжма, Архангельская область
62. Кутепова Юлия, Уроборос, Витебск
Фото - Dima Babushkin
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