Вход
ADV
Интересно
Губернский стиль (118)
Все сюжеты

Итоги «Губернского стиля-2019». Этностиль

  • 142
  • 0
  • 21 Мая 201922:52
Сюжеты: Губернский стиль

18 мая в Воронеже состоялось финальное конкурсное дефиле XVII международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» сезона 2019 года.

Фестиваль был организован Воронежским Домом дизайнера, «Центром Галереи Чижова», Воронежским государственным профессионально-педагогическим колледжем и модельным агентством «Моделс»; при поддержке Благотворительного фонда Татьяны Михалковой «Русский силуэт», Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Национальной академии индустрии моды.

Портал Intermoda.ru традиционно знакомит вас с работами участников.

Номинация Этностиль

47. Верещагина Елена, Русь, Киров
48. Болтунова Нина, Донская, Воронеж
49. Августинович Марина, Одежда для души, Сочи
50. Завьялова Лия, Истина в пути…, Иваново

1 / 56
  • 47-50


51. Щеглова Татьяна, Димитрова, Ирина Красавица, Старый Оскол, Белгородская област
52. Марова Елизавета, Матрешка - АRT, Курск
53. Студия моды "Стиль" Созвездие, Марфа, Воронеж
54. Кутепова Юлия, Душечка, Витебск

1 / 58
  • 51-54


55. Тимерфулатова Татьяна, Мой Татарстан, Набережные Челны
56. Иванова Елизавета, Дикие ритмы, Ростов-на-Дону
57. Епихина Екатерина, Круги на воде, Орел
58. Кошкина Евгения, Юлавий, Респ. Марий-Эл

1 / 50
  • 55-58

59. Александрова Милена, Киреева Александра, ОМ Волгоград
60. Бравая Наталья, Девушка с приданным, Иваново
61. Школа дизайна одежды "Моделина", Северный лес, г. Коряжма, Архангельская область
62. Кутепова Юлия, Уроборос, Витебск

1 / 52
  • 59-62

Фото - Dima Babushkin

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru