Итоги «Губернского стиля-2019». Креатив

18 мая в Воронеже состоялось финальное конкурсное дефиле XVII международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» сезона 2019 года.

Фестиваль был организован Воронежским Домом дизайнера, «Центром Галереи Чижова», Воронежским государственным профессионально-педагогическим колледжем и модельным агентством «Моделс»; при поддержке Благотворительного фонда Татьяны Михалковой «Русский силуэт», Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Национальной академии индустрии моды.

Портал Intermoda.ru традиционно знакомит вас с работами участников.

Номинация Креатив

21. Лавриенко Наталья, Коктейль "Steampunk", Донецк ДНР

22. Валивахина Вероника, Гарде или Любая пешка может стать Королевой Шахмат, Курск

23. Оспищева Светлана, Мельник Ирина, Чувства, Подольск, Московская область

24. Великая Дарья, Нанишвили Гиоргий, THE QUEEN OF THE SPRING, Ростов-на Дону

25. Рустамова Эльнара, Гвозди, Ивантеевка, Московская область

26. Комарова Юлия, Милитари

27. Протченко Татьяна, Веда, Донецк

28. Полищук Ольга, Завадская Инга, Будующее прошлого, Москва

Фото - Dima Babushkin