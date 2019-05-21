Итоги «Губернского стиля-2019». Стрит стайл

18 мая в Воронеже состоялось финальное конкурсное дефиле XVII международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» сезона 2019 года.

Фестиваль был организован Воронежским Домом дизайнера, «Центром Галереи Чижова», Воронежским государственным профессионально-педагогическим колледжем и модельным агентством «Моделс»; при поддержке Благотворительного фонда Татьяны Михалковой «Русский силуэт», Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Национальной академии индустрии моды.

Портал Intermoda.ru традиционно знакомит вас с работами участников.

Номинация Стрит стайл

8. Баканова Софья, Париж, Ивантеевка, Московская область

9. Зубкова Валерия, NEXT, Курск

10. Савицкая Анна, Танец Нимф, Луганск ЛНР

11. Лялина Светлана, Игра в жизнь, Киров

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12. Гулевский Антон, Фомина Елизавета, Оксюморон, Воронеж

13. Чернецкая Галина, Рефлексия, Орел

14. Брикова Виктория, Синяя птица, Майкоп

15. Петрюк Ирина, Будникова Юлия, О граде-"Волгограде", Волгоград

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16. Бухтоярова Светлана, Куксенко Лилия, Трамонтана (Северный ветер), Усть-лабинск, Краснодарский край

17. Петрикова Анна, Сitadel, Елец

18. Хоменко Виктория, Ми Алтын, Воронеж

19. Кутепова Юлия, Безлюдова Юлия, Белая ворона, Витебск

20. Полянская Виктория, Black form, Елец

Фото - Dima Babushkin