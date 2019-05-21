Итоги «Губернского стиля-2019». Стрит стайл

18 мая в Воронеже состоялось финальное конкурсное дефиле XVII международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» сезона 2019 года.
Фестиваль был организован Воронежским Домом дизайнера, «Центром Галереи Чижова», Воронежским государственным профессионально-педагогическим колледжем и модельным агентством «Моделс»; при поддержке Благотворительного фонда Татьяны Михалковой «Русский силуэт», Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Национальной академии индустрии моды.
Портал Intermoda.ru традиционно знакомит вас с работами участников.
Номинация Стрит стайл
8. Баканова Софья, Париж, Ивантеевка, Московская область
9. Зубкова Валерия, NEXT, Курск
10. Савицкая Анна, Танец Нимф, Луганск ЛНР
11. Лялина Светлана, Игра в жизнь, Киров
12. Гулевский Антон, Фомина Елизавета, Оксюморон, Воронеж
13. Чернецкая Галина, Рефлексия, Орел
14. Брикова Виктория, Синяя птица, Майкоп
15. Петрюк Ирина, Будникова Юлия, О граде-"Волгограде", Волгоград
16. Бухтоярова Светлана, Куксенко Лилия, Трамонтана (Северный ветер), Усть-лабинск, Краснодарский край
17. Петрикова Анна, Сitadel, Елец
18. Хоменко Виктория, Ми Алтын, Воронеж
19. Кутепова Юлия, Безлюдова Юлия, Белая ворона, Витебск
20. Полянская Виктория, Black form, Елец
Фото - Dima Babushkin
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