Итоги открытого кастинга "Мисс Россия 2017"

Для финального дефиле перед жюри было отобрано 49 красавиц, 10 из которых примут участие в финальном кастинге «Мисс Россия 2017», где будут названы имена 50 финалисток.

Праздничную атмосферу для зрителей открытого кастинга «Мисс Россия» и всех посетителей ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» по традиции создавал ди-джей Love Radio Максим Привалов.

В состав жюри кастинга вошли Мисс Россия 2015 и 1-ая Вице-мисс Мира 2015 София Никитчук, Мисс Россия 2007 и Мисс Мира 2008 Ксения Сухинова, дизайнер Анастасия Задорина, fashion-редактор журнала StarHit Марина Саяхова и генеральный директор Национального конкурса «Мисс Россия» Лариса Тихонова.

Десять финалисток, отобранные по итогам открытого кастинга, получили подарки от косметического бренда М.А.С Cosmetics и возможность войти в ТОП-50 «Мисс Россия 2017».

