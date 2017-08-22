Итоги пятнадцатого сезона выставки головных уборов и аксессуаров Chapeau

20 августа завершился пятнадцатый сезон выставки головных уборов и аксессуаров Chapeau, прошедший совместно с 4-м салоном меховой и кожевенной моды Mosfur.

На протяжении четырех дней выставочный комплекс Гостиного двора традиционно принимал на своей территории более 170 компаний-производителей головных уборов, аксессуаров, изделий из кожи и меха, международные аукционные дома и профильные деловые издания – постоянных и новых экспонентов Chapeau и Mosfur. Дебютантами сезона стали такие компании как Vito Ponti и Wigens, участвующие наряду с ключевыми игроками рынка, такими как Panafics, Мехико, ТД «Екатерина», Saga Furs, Аксессуар Fur, Leon Elite, Laska Fur Group, FurLand и Skiff.

Традиционно в рамках выставочной программы состоялось несколько профессиональных конкурсов дизайнеров и производителей головных уборов и меховых изделий: «Головной убор Chapeau» (победитель Марта Ананян), «Имперский Стиль» (победитель – компания «Зимос»), Chapeau Fashion (победитель Алексей Михайлов), студенческий конкурс Chapeau Fashion Start (победитель Алексей Попов), фестиваль детских театров моды «Шапёнок» (победитель – театр моды «Ренессанс», г. Череповец), а также проект «Дело в Шляпе», проводимый с социальных сетях Facebook и Instagram (победитель – дизайнер Сабина Горелик). Все испытания судило жюри, в состав которого вошли Вячеслав и Егор Зайцевы, Игорь Гуляев, Сергей Сысоев, Лия Гуреева, Сэмми Котвани, Елена Вышинская и другие эксперты.

Второй день выставки был полностью посвящен деловой программе, темами которой стали образование и карьера. Экспоненты и гости выставки услышали выступления руководителя Высшей Школы Стилистики Ивана Гулиенко, HR-консультанта Ольги Якимовой (при поддержке Retail.ru), а также участников публичной дискуссии о построении карьеры – Юлии Жижериной (юриста по HR вопросам), Сэмми Котвани (главы ателье «Императорский Портной») и Веры Ивановой (главного редактора журнала «Модный Magazin»), модератором которой стал главный редактор ModernTrade.News Александр Самышкин.

VIP-гостей мероприятия и победителей конкурсной программы ожидали призы от партнеров: ателье “Императорский Портной”, Element Family Spa, LEBOcoffee, “Царский Пряник”, “Сергеев и Ко” (китайский чай), Hotel Sanremo, Misha Lenn, Villa Vinifera, Centurial и “Котофей”. Выставку также поддержали: Arlecchino, Ассоциации «Золотая игла» и «Искусство без границ», «Люжена-Шарф», «Сладкая страна», Судоходная компания «Чижик», 3D-картины, Magicprint, Medor, Brand Water, “Пышка”, Европейская лига содружества и Concept Catering. Стратегическими партнерами 15-го сезона Chapeau выступили Минпромторг РФ, австрийская торговая миссия WKO, дом моды Slava Zaitsev и ТД «Шатер».