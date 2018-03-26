Выставка Интерткань в Москве - март 2018

Насыщенная программа выставок в марте выдалась. Успеваю вместе с работой еще их посещать. Вот что удалось, посчастливилось узнать на выставке Интерткань.

На Интерткани выступал представитель SportTex - они про безниточное производство, то есть шить одежду можно не только машинкой и оверлоком, а проклейкой. Технология проклейки cтыков ткани, накладная проклейка решает как вопросы непромокаемости швов, так и эстетические. Например, есть светоотражающие ленты и костюм по линиям проклейки не только держит ткань, но и отражает свет. Также есть ленты прозрачные, он не деформируют ткань и позволяют убрать при производстве одежды операцию оверлока. Наложив ленту на край ткани, можно предотвратить ее осыпание. Также ленты можно делать из материала производимой одежды. Например, если вы шьете пиджак из жаккарда, то швы можно соединить накладными лентами из того же жаккарда (на машинке на ленту из жаккарда наноистся клей). Также есть ленты, которые можно приутюживать обычным утюгом (важно выяснить подходит ли лента конкретной ткани, также хорошо прижимать утюг, но это уж детали, приходит с опытом). Также показали ленты накладки и шевроны, которые также клеятся на одежду и выполняют функцию антискольжения или защиты от натирания и повышают изностойкость на проблемных местах. Есть также решения для тонких кружев, то есть белье также можно проклеивать. Все ленты прошли дерматологический контроль, поэтому при трении с кожей не возникнет аллергических реакций.

ФТ-компания явялется представителем тайванского изготовителя машинок для печати этикеток, текстильных лент, навесных ярлыков. Небольшое устройство может печатать сатиновые и полиэстеровые вшивные ярлыки, навесные картонные ярлыки, печатные тканевые этикетки, этикетки "уголок". Все можно пометить штрих-кодом. Машинка размером с малый принтер, поэтому поможет как начинающим дизайнерам, так и небольшим производствам.

Российская компания Comtense http://comtense.ru разработала ПО для автоматизации конструирования и технологической подготовки швейного производства. Есть разные версия САПР - для фрилансеров и для крупных предприятий. Также дополнительные модули, самый интересный из которых "Технология", который позволяет составлять технологическую последовательность изготовления изделия технологом, расчитывать время и стоимость операций, разделять труд. Перед каждым работником есть планшет, где обозначено что он будет шить сегодня, номер партии и там сам работник отмечает время пошива изделия. Таким образом, подсчитывается время, а иногда и пересматриваются стандарты выработки. Интересное решение для малого и большого швейного производства.

Иваново наше. Возрождение индустрии.

- Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписао постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития "Наволоки" в Ивановской области;

- запуск производства котонина. Котонин - это лен, переработанный до хлопокообразного состояния. Льняной котонин имеет высокое качество и характеристики, сопоставимые с хлопком, что позволяет производить качественные смесовые пряжи с содержанием льна 30% и более. "Мануфактура Балина" в г.Южа Ивановской области уже получина льготный займ в размере 200 млн рублей по 5% годовых на запуск такого производства летом этого года;

- АО "Ивановский полиэфирный комплекс" завершил процедуру выбора подрядчика по проекту строительства комбината ПЭТФ текстильного назначения в Ивановской области. Еще в августе 2017 года Президент РФ поддержал инициативу, отметив, что это снизит импортозависимость по сырью для выпуска синтетических тканей. Проект поддержан Внешэкономбанком и будет запущен в 2020 году;

- Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил займы двум предприятиям из Ивановской области - ХБК "Шуйские ситцы" и "Ивановоискож". "Шуйские ситцы" планируют реализацию нового инвестпроекта с установкой современного ткацкого и отделочного оборудования, которое даст возможность выпускать более тонкие, легкие и прочные ткани для домашнего текстиля и спец.ткани с защитными свойствами, которые пойдут на изготовление рабочей одежды для специалистов нефтяной и газовой промышленности, энергетической, химической и атомной отраслей. ФРП предоставил 250 млн рублей в виде займа на оплату части аванса по договору лизинга. Проект "Ивановоискож" предусматривает оснащение производства современным технологическим оборудованием для нанесения полимерных покрытий на тканевые основы. Запуск новой линии позволит выпускать тентовые материалы с различными вариантами покрытий и отделок шириной до 3,2 мм. Проект получил займ в размере 103, 6 млн рублей на оплату части аванса по договору лизинга.

Вот такие новости из мира легкой промышленности и fashion.