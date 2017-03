Итоги второго дня 37-го сезона Недели моды в Москве. Сделано в России

22 марта в Гостином дворе завершился второй день 37-й «Недели моды в Москве. Сделано в России», которая проводится Ассоциацией Высокой моды и Прет-а-порте при поддержке МИНПРОМТОРГА России.

Первым важным событием второго дня Недели моды в Москве стало торжественное открытие IX Общегородской благотворительной акции «Поможем подготовиться к школьному балу!». На торжественном открытии прошел брифинг первого заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы О.Е. Грачевой. Также на вопросы журналистов ответили участники благотворительной акции, которые передали наряды выпускникам. Среди них были Диана Гурцкая, Марк Тишман, Родион Газманов, Александр Олешко и другие.

На показе «School Fashion Look – 2017» известные российские дизайнеры Алиса Толкачева, Алина Асси, Светлана Королева, Кристина Минниханова, Дмитрий Винокуров представили коллекции образов для выпускного вечера.

Компании FASHION HOUSE INTERNATIONAL представила свой проект коллекцию WORLD RUSSIAN BEAUTY, куда вошли лучшие дизайнерские детские наряды подчеркивающие разнообразие и многоцветие культур наций и народностей, а также дизайнерские короны и украшения в сочетании с вечерними нарядами гармонично дополняющие великолепные царственные образы.

Показ французской марки La Redoute совместно с проектом Plus Size Moscow. прошел в рамках популярной тенденции "SEE NOW, BUY NOW" - все вещи, продемонстрированные на подиуме, сразу были доступны для покупки в мобильном приложении La Redoute и на сайте www.laredoute.ru

В коллекции были представлены модели из plus size линейки Castaluna, большие размеры из основных линий La Redoute, а также линия нижнего белья.

Показ отличался необычными сочетаниями, смелыми решениями, по-настоящему FASHION-настроением и очень сексуальными комплектами.

Модный дом OlgaKunitsyna предложил по-новому взглянуть на fashion гардероб будущего осенне-зимнего сезона и продемонстрировал необычные колористические миксы и активные цветовые акценты.

«Зима должна быть яркой», - так считает дизайнер. – «Это время, когда нужно экспериментировать с фактурой ткани и палитрой красок, чтобы создавать позитивное настроение даже в самые хмурые дни».

Модели новой коллекции отличает нестандартное дизайнерское решение. Комбинирование различных по цвету и фактуре тканей создает трендовые образы с продуманной силуэтной линией. В основе образов тенденции 80-х и 90-х годов с современной интерпретации. Жакеты и пальто с увеличенной или акцентированной линей плеча, зауженные брюки, прямые юбки мини и юбки-годе длины макси, облегающие платья и романтичные блузы с воланами.

Дизайнер Елена Шипилова представила коллекцию «MIROSLAVA» (Мирослава). Это красивое славянское имя, состоящее из двух слов – мир и слава (прославляющая мир). По мнению дизайнера, это то, что сейчас необходимо людям.

В коллекции «MIROSLAVA», присутствуют две противоположные линии - милитари и нежный романтизм. Шинель, униформа и… нежное кружевное шифоновое облако-платье. И та и другая линии находятся на пике моды. Они входят в противоречие, смешиваются, но в конце побеждает трогательная девушка, беззащитная в своей красоте, символ продолжения жизни и любви на Земле.

«Красота спасет мир, эти бессмертные слова Ф.М. Достоевского актуальны сейчас как никогда», - уверена Елена Шипилова.

«Исповедь садовника» - так назвал свою новую коллекцию дизайнер Sergey Sysoev. «Каждая женщина – это прекрасная роза и достойна самого великолепного наряда», - утверждает дизайнер. Sergey Sysoev создает на подиуме уникальные образы. Холодный блеск металла соединяется с мягкой теплотой бархата. Агрессивный леопардовый принт изящно сочетается со спокойными и ментоловым, карминным и липовым цветами. Трикотажные свитера, юбки и платья дополнены комфортными аксессуарами с функциональными возможностями. А обувь на платформе придает образу хрупкость и изящество. Партнером показа коллекции дизайнера Sergey Sysoev стал смартфон Huawei Р10. Двойная основная и фронтальная камера, созданные вместе с Leica, помогут запечатлеть каждый модный образ, что и было продемонстрировано на подиуме. Часы Huawei Watch 2 выступили в роли модного аксессуара и дополнили костюмы моделей.

Коллекция MD Makhmudov Djemal вдохновлена смелостью и бунтарством 80-х. - это сочетание контрастных цветов, облаченных в конструктивные формы. Протест в форме и форма в протесте.

Противоположности здесь легко уживаются вместе: будь то объемные плечи, кричащие о мускулиности и феминизме и съёмные броши в виде цветка каллы - символа женственности и чистоты. Геометрия и oversize здесь встречаются с утонченными формами деталей и линий кроя.