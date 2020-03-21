ИТОГИ ВЫСТАВКИ CPM BODY & BEACH ВЕСНА 2020

На протяжении нескольких сезонов выставка CPM Body & Beach интегрирует экспонентов-производителей нижнего и купального белья, домашней одежды с разработчиками тканей и аксессуаров для lingerie индустрии в рамках раздела CPM Body & Beach Fabrics, а также – начиная с прошедшего сезона – бренды одежды для фитнеса и йоги. Выставочное пространство также включает интерактивную тренд-зону, разработанную экспертами Fashion Consulting Group совместно с тренд-бюро FashionSnoops.com при поддержке российского производителя мягких манекенов Royal Dress Forms.

Среди первых посетителей каждого нового сезона CPM Body & Beach традиционно присутствуют известные персоны, актрисы театра и кино, телеведущие и музыканты, в числе которых в этот раз были Евгения Линович, Алла Довлатова, Лидия Александрова, Ольга Зайцева, Екатерина Одинцова, Консантин Андрикопулос, Эвелина Бледанс, Ирина Безрукова и многие другие.

Кристиан Каш (Christian Kasch), международный директор проекта CPM:

«Мы более чем удовлетворены результатами работы CPM Body & Beach и ожидаем дальнейшего положительного развития в будущем. По сравнению с другими, этот сегмент рынка по-прежнему предлагает массу возможностей, на которые мы в качестве организатора бизнес-платформы, конечно же, обращаем внимание и стараемся реализовать наилучшим образом. По-прежнему стабильную поддержку выставка получает со стороны экспонентов и ассоциаций, и мы были рады предоставить широкие возможности для байеров в сфере нижнего белья и презентовать широкий ассортимент модных брендов в течение всех четырех дней работы выставки».

Яркими дебютантами из числа международных участников выставки стали такие бренды как Thermoform и Monamise (Турция), Katia Panteli (Греция) и Selene (Испания). Российскую индустрию моды представили торговые марки Lory-Nait, «ГоМани», Le Journal Intime, Trikozza и другие компании. Новое направление Fitness & Yoga Wear было представлено производителями NF Seamless и Bilcee из Турции, Mey из Германии, Leonisa из Колумбии и Uniconf из Румынии.

Николай Ярцев, российский директор проекта CPM:

«В текущем сезоне на выставке CPM Body & Beach мы презентовали новый раздел одежды для фитнеса и йоги, где компании-производители представили актуальные коллекции для занятий спортом и отдыха. 25 февраля состоялся объединенный показ участников этого раздела - Fitness Fashion Show. Также нельзя не отметить показ известного бренда Calida, на который были приглашены известные артисты театра, кино, звезды музыкательной сцены и телеведущие, а также журналисты. С каждым сезоном мы делаем все возможное, чтобы разнообразить программу семинаров, мастер-классов, показов и специальных мероприятий, ориентированных как на экспонентов выставки, так и конечно же на байеров».

Наиболее актуальные тренды в lingerie индустрии гости и участники выставки смогли изучить на открытых лекциях Fashion Consulting Group, FashionSnoops.com и Carlin Creative Trend Bureau. Эти и другие специализированные семинары вошли в расписание деловой программы – CPM Body & Beach Talks, прошедшей с 24 по 26 февраля. Помимо тренд-обзоров состоялись выступления эксперта по системному маркетингу Ирины Пищук, управляющего партнера Retail Advisor Алексея Пляшешникова, руководителя дизайн-бюро Woodi Bureau Марины Казаковой, коммерческого директора «Лиан-М» Лидии Коцюкевич и бизнес-тренера Retail Workshop Елены Воробьевой, а также круглые столы импорту и ритейлу, которые модерировали гендиректор «Арт Деливери» Рамиль Сулейманов и руководитель агентства Practical Fashion Solutions Екатерина Елисеева.

Специальным событием на CPM стал коктейльный вечер бельевой моды Rendez-vous avec lingerie, организованный при участии творческой команды международного телеканала о моде и стиле жизни World Fashion Channel и посвященный Франции. В рамках мероприятия состоялся модный показ при участии брендов Michelle Moren, Lou, Gemma, Belcor, Oryades, Lise Charmel. За вклад в развитие lingerie индустрии России были отмечены наиболее активные байеры сезона – Ольга Сотникова, Анна Павловская и Светлана Осьминина. Все ключевые события 34-й выставки CPM были поддержаны новыми партнерами – Nanoasia и La Natura, а также экспертом в арома-маркетинге «Третье Чувство» и российским производителем натуральной косметики Natura Siberica.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПОНЕНТОВ CPM BODY & BEACH:

1. Реби Челеби, Руководитель отдела продаж Cottenreal Ltd. (Великобритания):

«Здорово снова вернуться в Москву. Очень приятно отмечать столь высокое качество обслуживания, которое предоставляют организаторы CPM, включая помощь в оборудовании стенда и привлечение байеров, посещающих выставку».

2. Татьяна Валентович, директор по маркетингу Le Journal intime (Россия):

«Нам очень нравится участвовать в выставке СРМ, и сейчас мы стараемся выставляться здесь каждый сезон, потому что сюда приходят байеры нашего сегмента, которым понятны наша история и философия. Мы не очень взрослый бренд, нам всего 5 лет, но за эти годы стало очевидно, что очень важно участвовать в выставках, потому что посетители видят, что бренд – стабильный, выставляет каждый раз новые коллекции, развивается, и лояльность повышается с каждым разом – т.е. присутствует накопительный эффект. Выставка прошла очень позитивно, текущий сезон оказался лучше предыдущего».

3. Оксана Лавринская, старший менеджер Caterina Group (Россия):

«Мы являемся дистрибьютором порядка 70 эксклюзивных брендов на территории России, работаем с разными поставщиками, у нас есть производители из разных стран, известные бренды мирового уровня. Представляя товар на выставках, первая задача, которую мы перед собой ставим – это поиск новых контактов. На выставке СРМ нам нравится её большая площадь, такой крупной компании как наша здесь можно заявить о себе действительно красиво, громко и эффектно, потому что такие простые, но очень важные вещи как освещение, высокие потолки, простор - позволяют это сделать, поскольку мы работаем на стендах с моделями, а в прошлом сезоне даже делали свои показы. Мы получили и много новых контактов, а также то, ради чего все приезжают – это написание реальных заказов».

КОММЕНТАРИИ БАЙЕРОВ CPM BODY & BEACH:

1. Анжелика Двуреченская, бутик «Шармэль» (Орск):

«На выставку ехала, чтобы найти новых партнёров и отсмотреть коллекции уже знакомых брендов. Интересны были сегменты Body & Beach и Fabrics. Познакомилась с новыми брендами Jolidon, Mey, Opaak. Заказы буду писать уже дома, однако выставка прошла для меня эффективно. Спасибо за хорошую организацию».

2. Елена Наумова, бутик «Вербена», (Калининград):

«На CPM ехала с намерением продолжить работу с марками, которые уже имеются в ассортименте магазина, а также найти новые интересные бренды белья и домашней одежды. Познакомилась с коллекциями Bestform, Massana и Rosh. Написала заказы у Massana, Bestform и Felina. Организация выставки на высшем уровне, всё очень хорошо и познавательно, весело и интересно».

3. Людмила Бастрон, ООО «Бастрон» (Тюмень):

«На выставке хотелось познакомиться с новыми коллекциями и посмотреть бренды, которые уже есть в портфолио. Удалось эффективно пообщаться на стендах «Парижанки», Маssana, Ysabel Mora, ROSCH, а также написать заказы у Ysabel Mora, Mey и Massana. Выставка - это всегда новая информация и эффективная работа с партнёрами. Спасибо большое за организацию всей работы на выставке и за возможность приехать и быть участником CPM!»

КОММЕНТАРИИ ЗВЕЗДНЫХ ГОСТЕЙ CPM BODY & BEACH:

Карина Мишулина:

«Люблю выставку за яркую атмосферу. Здесь всегда собираются самые сливки моды. На показах интересно преподносятся тренды, а за кулисами встречаешься с коллегами и друзьями. Для меня сегодня здесь наиболее актуальны 2 раздела: вечерние наряды и спортивная одежда. Вне выхода я люблю носить стильные тренировочные костюмы и кроссовки. Для гастролей и самолетов это тоже самый комфортный вариант».

Ирина Медведева:

«Поход на СРМ для меня – это приятная традиция и место встречи с друзьями. Так что я каждый год я совмещаю приятное с полезным – узнаю новости из жизни друзей и мира моды одновременно».

3. Максим Шарафутдинов:

«Два раза в год прихожу посмотреть, какие тренды ждут нас в будущем году. Считаю, что каким бы серьезным и деловым человеком ты ни был, нужно интересоваться тем, что сейчас в моде, и тем, как достойно выглядеть в современном мире».

Следующая выставка CPM Body & Beach в составе проекта CPM – Collection Premiere Moscow пройдет в период с 01 по 04 сентября 2020 года на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Российские и международные производители модного белья и аксессуаров продемонстрируют коллекции сезона весна-лето 2021.