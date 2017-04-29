Итоги Xго открытого конкурса молодых дизайнеров «Стиль Сочи»

В моде нужно быть полиглотом и уметь говорить на разных языках с окружающим миром – молодые дизайнеры продемонстрировали на конкурсе «Стиль Сочи» 2017 очень разноплановые коллекции и рассказали совершенно разные истории на подиуме.

22 апреля в Сочи состоялся Х открытый конкурс молодых дизайнеров одежды «Стиль Сочи» («Sochi Style»), который организовали и провели СИМБиП и модельное агентство «Ivanova First Model» при поддержке Национальной Академии Индустрии Моды и партнеров бизнес сообщества города.

За 10 лет своего существования конкурс заметно расширил свою географию, охватив участников со всей России, которые с удовольствием приезжают в Сочи за заветными наградами: из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска, Орла, Пензы, Ставрополя, Пятигорска и др. На сегодняшний день конкурс «Стиль Сочи» является отборочной площадкой для крупнейших российских и международных проектов, так как победители конкурса получают возможность: стать номинантом Национальной отраслевой премии «Золотое Веретено» в номинации «Дебют»; участвовать в Международном конкурсе молодых дизайнеров «Русский силуэт», получить денежные призы в каждой из номинаций, памятные подарки от партнеров конкурса и дипломы.

22 апреля 2017 года на суд взыскательного жюри под председательством Юлии Ивановой, дизайнера-модельера, члена Союза Дизайнеров России, постоянного участника MBFWRussia, было представлено 25 конкурсных коллекций, 9 из них – творения сочинцев. Коллекции молодых дизайнеров должны были соответствовать трем номинациям – Casual (мода городов и улиц), Креатив и Этностиль, подразумевающий национальные черты в одежде. Мероприятие вызвало большой интерес в городе – арт пространство ЦУМИ, где проходил конкурс, едва ли вместило в себя всех желающих. Отличительной особенностью конкурса является открытое голосование, при котором оценки жюри объявляются сразу же после показа коллекции. Такой формат интересен как для участников и профессионалов, так и для зрителей – не во всех случаях члены жюри оценивали коллекции равным количеством баллов и, аргументируя свою оценку, спорили друг с другом, давая достаточно жесткую оценку работам участников.

Все члены жюри (Тигран Альберти — дизайнер и создатель собственного обувного бренда; Алёна Туровская — руководитель сети салонов красоты «Персона А» в городе Сочи; Артур Кагосян — режиссер-постановщик шоу программ и крупных событий в России, в Сочи и за рубежом; Владимир Ампар – парикмахер – модельер, лучший стилист ЮФО 2016года по версии компании Paul Mitchell; Екатерина Смирнова – владелица салона российского дизайна «ЛУК» на Роза Хутор, Красная Поляна; Керстин Дауенхаймер - управляющий директор компании Bonprix) отметили достаточно высокий уровень отдельных коллекций, достойное воплощение модных сезонных трендов. Однако, по решению жюри, Гран При конкурса не достался ни одному участнику; максимальной оценки жюри по общему количеству баллов не набрала ни одна коллекция.

Обладателем 1 места в номинации «Casual» стала группа дизайнеров – Команда С13 с коллекцией «Токийские хроники», г. Москва. Команда уже давно работает над созданием коммерческих коллекций для масс маркета и созданием авторских коллекций для показа на конкурсах.

1го места в номинации «Креатив» была удостоена Абдуллаева Инна из города Пятигорска с коллекцией «Моя бабушка белит стены». Именно эта коллекция завоевала и приз зрительских симпатий и была единогласно высоко оценена членами жюри. На предметах одежды, выполненных из легких тканей в светлой цветовой гамме, можно было увидеть необычные декоративные пятна, словно полученные в процессе ремонта. Обувь и аксессуары коллекции декорированы живой травой.

1 место в номинации «Этностиль» по праву досталось коллекции «Майралла» Мадины Вагаповой, поселок Мартан –Чу, Чеченская республика. Эта молодая девушка поразила зрителей и членов жюри не только искренними слезами на подиуме при объявлении высоких баллов оценки жюри. По словам председателя, Юлии Ивановой, девушке удалось отразить через представленную на подиуме коллекцию, основой которой стал именно национальный костюм, культурные традиции ислама как нечто красивое, понятное, переосмысленное дизайнерским взглядом. Огромный исторический багаж именно здесь не стал довлеющим над формой и содержанием, и даже убранство головы, которое является недвижимым элементом костюма, Мадина сумела пересмотреть и преподнести традиции своей культуры как современный способ ношения одежды. Коллекция Мадины Вагаповой была также отмечена специальными подарками партнеров и членов жюри и очень тепло принята публикой в зале.

Право участия в Международном конкурсе молодых дизайнеров «Русский силуэт» в г. Москва под патронажем Татьяны Михалковой было отдано сочинке, Инне Ефименко с коллекцией «NATRON».

Хорошей традицией конкурса стало приглашение на конкурс представителей модного бизнеса – владельцев мультибрендовых магазинов, шоу румов и крупных компаний, что несомненно создает условия для коммерческого продвижения коллекций молодых дизайнеров. На Х конкурсе «Стиль Сочи» 2017 беспрецедентным стало решение владелицы салона российского дизайна «ЛУК» на Роза Хутор, Екатерины Смирновой, представить для продажи в своем шоу-руме более 7ми увиденных ей на конкурсе коллекций одежды молодых дизайнеров, кроме отмеченного специальным предложением салона Антона Пермякова и его коллекции «Дыхание жизни». Право представить свою коллекцию «Не в Сочах, а в Сочи!» для продажи в мультибрендовом магазине российских дизайнеров «Сезоны» получила сочинка Ольга Рос.

О минусах всех представленных коллекций, способов их улучшения, тенденциях моды дизайнеры смогли поговорить 23 апреля в СИМБиП с Юлией Ивановой на организованном для них мастер классе. В очередной раз детально комментируя представленные образы, председатель жюри заострила внимание молодых дизайнеров на том, что костюм, как текст – представляющий собой систему знаков, несет в себе информацию и смыслы, которые становятся очень явными и понятными и для других людей при обдуманном их потреблении. Выбирая такую сложную и интересную сферу деятельности, человеку необходимо ориентироваться в специфике творчества дизайнера костюма, обладать не только теоретическими, но и практическими знаниями и опытом, чтобы действительно успешно вписать свой творческий замысел в общий жизненный социокультурный контекст.