IVANOVA base – универсальность, простота, настроение.

Мода переменчива. И каждый сезон модная индустрия предлагает новые тренды, позволяющие современной женщине выразить свою индивидуальность. Городской стиль дает возможность моднице испробовать разные образы. Но при этом базовых элементов гардероба женщины, способных комбинироваться между собой и быть актуальными в любой ситуации, не так уж много.

IVANOVA base, базовая линия известного бренда, делает акцент на таких качествах одежды, как простота и универсальность. Дизайнер Юлия Иванова считает, что именно они могут придать каждому образу необходимое настроение.

Первые три вещи, представленные в базовой линии бренда — это варианты классической белой рубашки. В коллекциях бренда IVANOVA тема мужского костюма фигурирует часто: дизайнер любит использовать элементы кроя смокинга или фрака, а также мужской сорочки. Юлия Иванова считает, что такое соединение мужского и женского начала делает настоящую женщину одновременно и сильнее, и беззащитнее.

«Я действительно предлагаю женщинам почаще заглядывать в мужской гардероб, и не только затем, чтобы проверить, насколько он актуален, но и с тем, чтобы обновить собственный», — признается Иванова. Она приводит в пример легендарную Коко Шанель, которая совершила настоящую революцию в мире моды, введя в женский гардероб широкие брюки и отложные воротники. Вспоминает и Ива Сен-Лорана, который стал основателем стиля унисекс, подарив женщинам возможность носить смокинги.

Юлия Иванова считает, что лаконичная белая рубашка может гармонично вписаться в любой женский образ: олицетворять дерзость или консервативность, соблазнительность или скромность, мужественность или женственность. Эта классическая вещь универсальна и без нее невозможно представить себе базовый женский гардероб.

Бренд IVANOVA предлагает три варианта кроя белой рубашки со схожим полуприлегающим силуэтом, но различной линией низа. В каждой из моделей сохраняются элементы классической мужской сорочки: строгий крой, жесткий отложной воротник, длинный рукав, четкая линия плеч, манжеты с пуговицами. Все три рубашки можно сочетать как с брюками, так и с юбками. Они безупречно впишутся в офисный дресс-код, но вместе с тем могут стать базой и для вечернего наряда.

Несомненный signature - еще одна модель линии IVANOVA base — сорочка свободного кроя в ярко выраженном мужском стиле. Ее дизайнер предлагает использовать в качестве жакета, надевая поверх другой рубашки: это придаст образу casual бунтарское настроение и богемное очарование.

Рубашки выполнены из качественной хлопковой ткани с добавлением эластана, обеспечивающего особый комфорт при носке.

Юлия Иванова сравнивает белую рубашку с чистым холстом, позволяющим создать образ в любом стиле. Разработанные дизайнером лаконичные модели никогда не выйдут из моды и украсят гардероб каждой женщины.

Эксперт моды Игорь Сюч

Фото: Галина Скорик

Модели:

Мисс Сочи 2016 – Алеся Василевич

I –ая вице мисс Анастасия Тютюнникова

II – ая вице мисс – Алина Курило