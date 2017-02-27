IVANOVA. Lookbook коллекции Весна-лето 2017 «Estoy despierta»

Коллекция сезона весна/лето 2017 — это переменчивость, беззащитность, мягкость и обещание любви. Так по весне созревает и распускается упругий цветочный бутон. Собственно, именно цветок ириса стал вдохновением художницы и прообразом новой линейки одежды.

Интересно отметить, как в моделях коллекции причудливо сочетаются элементы классического, винтажного, романтического и колониального стилей. Например, изящные брючные ансамбли. Приталенный «верх» подчеркивает силуэт и придаёт образу женщины строгость и собранность, а свободного кроя «низ» навевает мысли о волооких восточных пери. Волнующе и экзотично.

Восхищение вызывают струящиеся платья «в пол» — эти модели превращают даму в царственную и обольстительную особу, провожаемую восхищёнными мужскими взглядами.

Изящные брюки-капри, нежные и игривые сарафаны, милые кофточки и роскошные кардиганы попеременно создают образ деловой и утончённой леди, озорной девчонки или искушенной прелестницы.

Отмечу, что у всех моделей одежды есть одна особенность, которая их объединяет. Это тёплая манящая женственность.

Эксперт моды: Игорь Сюч