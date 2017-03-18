IVANOVA. Осень–зима 2017-18. «Барышня/хулиган»

Именно эту мысль дизайнер бренда IVANOVA, Юлия Иванова, закладывала в каждую вещь коллекции осень –зима 2017/2018 «Барышня/хулиган». Продолжая транслировать формулу женственности, в которой всегда предполагается слияние мужского и женского начал, IVANOVA адаптирует эстетику привычных строгих силуэтов к воплощению мысли о двойственности современной женской натуры. В системе координат дизайнера главным становится понятие о женской красоте, исполненной внутренней силы. Женщина – словно кошка, непокорная и необузданная по своей природе, следующая собственным желаниям и одновременно чуткая, нежная, уютная и уязвимая. Только она умеет действовать интуитивным, мягким путем, выжидая паузу и «попутный» ветер, умело договаривается с пространством. Она умеет быть тонкой, создавать иллюзию своей уязвимости и хрустальности, позволяя защитить себя, а не ранить. Она может казаться слабой, но при этом в глубине своей сущности ощущать уверенность и устойчивость, опираясь на своего внутреннего огненного и мощного Хулигана – дракона, наполняющего ее энергией свободной мужской силы.

Каждый образ коллекции рассказывает свою историю – дизайнер подчеркивает природную женственность формой и фактурой, используя ручную вышивку и отделку, либо при помощи этого же набора инструментов придает образу раскрепощенности, дерзости и резкости, при этом сохраняя в обоих случаях практичность и универсальность предметов гардероба в приложении к любой жизненной ситуации.

Выбор фактур и тканей для коллекции – плотная шерсть, мягкий твид, вязаный трикотаж, струящийся шелк, хлопок – позволяют создавать основные композиционные линии и фиксировать формы, создавая при этом иллюзию мягкости и легкости. При этом цветовое решение основано на нейтральных оттенках серого, с яркими вкраплениями отнюдь не зимних оттенков насыщенного розового и светлого зеленого.

Как и всегда, завершающим образы штрихом становится обувь, выполненная из кожи и материалов коллекции по эскизам Юлии Ивановой, и аксессуары ручной работы.

Дизайнер уверена, что носить эти вещи для каждой девушки будет так же забавно, как для нее было их создавать – ведь это разговор с потребителем не столько об одежде, сколько о душе. Сегодняшняя жизнь, полная строгости, сухости, схем и материализма, нуждается в цельных, сильных в своей слабости женских характерах, способных созидать. Именно такой образ коллекции «Барышня/хулиган» на подиуме стремилась создать дизайнер бренда IVANOVA – единый образ современной женщины, обладающей умением соединить интуицию, мысль и чувство, быть одновременно сильной и слабой, жесткой и нежной. Именно это делает её особенной женщиной, которая овладевает искусством жить, умело договариваясь со своими внутренними Барышней и Хулиганом, побеждая тем самым время, обстоятельства и окружающих.