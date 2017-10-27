IVANOVA. Весна - лето 2018

В минувшие дни дизайнер Юлия Иванова с успехом продемонстрировала свою коллекцию весна/лето 2018 на одной из крупных москвоских модных площадок под живое выступление уличных музыкантов коллектива #MULERMANBAND.

Дизайнер назвала коллекцию собственным названием «L’AIRte». За красивым звучанием скрывается не только стильный, оригинальный и ироничный образ героини коллекции, но и определенное настроение и эмоциональный заряд улиц множества городов и стран.

В основе любого предмета одежды скрыта своя история, считает Юлия Иванова. Оставаясь верной такому видению творческого процесса, дизайнер представила коллекцию с историей, которая предлагает отправиться в чувственное путешествие по миру и попытаться увидеть, услышать и узнать его посредством чувств и эмоций. Часто тех, которые неуловимо витают в воздухе. По словам Юлии, коллекция получилась очень «ощущенческой», сотканной из эмоций, не поддающихся анализу, моментов счастья, которые испытаны в какой – то определенной точке пространства. Поэтому название коллекции – это такой обирательный образ подвижной свободной воздушной стихии, которая может изменять цвет и настроение, дарить ощущение полета и делать наш мир объемнее.

Настроение легкости и волшебства нашло отражение в цветах, присущих небу и воздуху: оттенки бирюзового и голубого, бежевого и белого сопоставляются с всплесками мягкого розового, глубокого синего или зеленого тонов. Эмоциональный спектр материалов задается не только цветами, но и выбором фактур и их нестандартным смешением. На подиуме играли сочетания хлопковых и льняных тканей с кружевом, новые интересные фактуры, возникшие из сопоставления плотных и прозрачных материалов, контрасты объемов и цветов. В отделках использованы оригинальные детали, вышивка ручной работы, принты - символы магнолии, невероятно красивого и сложного по своей форме цветка.

Музыкальное настроение показа создало живое выступление коллектива #MULERMANBAND, профессиональных уличных музыкантов, впитавших энергию живых выступлений и на себе прочувствовавших магию непосредственного контакта со слушателями. Коллектив является участником проекта «Музыка в метро» и уже давно известен московской публике. По словам музыкантов, целью любого творчества является передача бесконечного энергетического заряда, что абсолютно совпало с пониманием творческого процесса и концептом дизайнера бренда IVANOVA. Музыкантам #MULERMANBAND действительно удалось перенести гостей показа в реальности городских улиц, а Юлии Ивановой продемонстрировать коллекцию в формате prêt-a-porte для юных и свободных, тех, кто не следует моде, а ощущает ее, перемещаясь по улицам любого города мира.