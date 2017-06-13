Июньская капсульная коллекция KIABI "I WANT IT"

В июне капсульная коллекция KIABI посвящена легким удобным комбинезонам свободного кроя с узорами, вышивками и дополнительными вставками.

Этим летом мы предлагаем вам обратить внимание на комфортные комбинезоны разных фасонов и цветов. Например, укороченный комбинезон в полоску с V-образным вырезом подойдет как для пляжного отдыха, так и для прогулок по городу, особенно в сочетании с жакетом или кардиганом. Комбинезон под джинсу с вышивкой вместе с соломенной шляпой вы можете надеть на летнюю вечеринку, музыкальный фестиваль или на пикник с друзьями. Любительницы официального стиля могут подобрать комбинезон с открытыми плечами пастельного голубого оттенка в дополнение с маленькой сумкой на длинной ручке.