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Весна-лето 2017 (186)
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Екатерина Жукова

Июньская капсульная коллекция KIABI "I WANT IT"

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  • 13 Июня 201715:21
Сюжеты: Весна-лето 2017

В июне капсульная коллекция KIABI посвящена легким удобным комбинезонам свободного кроя с узорами, вышивками и дополнительными вставками.   

Этим летом мы предлагаем вам обратить внимание на комфортные комбинезоны разных фасонов и цветов. Например, укороченный комбинезон в полоску с V-образным вырезом подойдет как для пляжного отдыха, так и для прогулок по городу, особенно в сочетании с жакетом или кардиганом. Комбинезон под джинсу с вышивкой вместе с соломенной шляпой вы можете надеть на летнюю вечеринку, музыкальный фестиваль или на пикник с друзьями. Любительницы официального стиля могут подобрать комбинезон с открытыми плечами пастельного голубого оттенка в дополнение с маленькой сумкой на длинной ручке. 

 

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