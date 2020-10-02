Из Burberry в Versace: Риккардо Тиши меняет место работы?

На фоне слухов о расставании дизайнера и британского дома Burberry Донателле Версаче пришлось дать опровержение информации о кадровых перестановках в Versace.

Слухи о том, что Риккардо Тиши покидает пост креативного директора Burberry, появились несколько месяцев назад, когда стало известно, что в первом квартале 2020 года, еще до коронакризиса, доходы марки сократились почти вдвое. Информацию не подтвердила ни одна из сторон, однако блоги и пресса начали подыскивать дизайнеру новое место работы. Одним из самых вероятных ожидаемо оказался дом Versace, который считался таковым и в 2017 году, когда Тиши покинул Givenchy. Слухи опровергла сама Донателла Версаче, заявив, что итальянский дом не планирует сотрудничества с Риккардо.