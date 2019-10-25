Из магазинов Macy’s исчезнет натуральный мех

В компании заявили, что до конца 2020 года полностью откажутся от продажи изделий из натурального меха.

Дав это серьезное обязательство, сеть пообещала также закрыть свои меховые хранилища и салоны. Отмечается, что первый комплекс мероприятий в рамках сотрудничества американского ретейлера с Гуманным обществом Соединенных Штатов. Принадлежащие сети универмаги Bloomingdales также поддержат инициативу. Главный исполнительный директор Macy’s Inc. Джефф Дженнетт подчеркнул: «В течение последних двух лет мы внимательно следили за тенденциями среди потребителей и брендов, прислушиваясь к нашим клиентам и исследуя альтернативы меху. Мы прислушались к нашим коллегам, в том числе к прямым рекомендациям от группы сотрудников Go Green, также мы регулярно встречались на эту тему с Гуманным обществом Соединенных Штатов и другими неправительственными организациями. Мы продолжим предоставлять клиентам качественные модные товары из альтернативного искусственного меха».