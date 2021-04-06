Издательский холдинг Condé Nast запустил Vogue Man в Гонконге

Condé Nast представил в Гонконге новое издание Vogue Man. Мужское издание будет выходить вместе с апрельским и сентябрьским номерами Vogue Hong Kong всего дважды в год.

Отмечается, что запуск новой версии является положительным знаком в тот момент, когда издательский мир переживает не лучшие времена. К примеру, в США пандемия оказала сдерживающее воздействие на прессу, здесь, по данным исследования, в 2020 году частота 26 изданий сократилась по сравнению с 2019 годом. Издательский гигант Condé Nast тоже пережил тяжелый год, уменьшив заработную плату сотрудников и сократив более ста редакторов.

Новое издание призвано заполнить пробел в создании высококачественного издания о мужской моде и лайфстайле, в основе которого лежат ценности творчества, разнообразия и инклюзивности. «Мы очень рады, что Vogue Hong Kong выходит на территорию мужского стиля и представляет Vogue Man – современный и яркий бренд, – сообщила Карина Добротворская, исполнительный директор по редакционному развитию Condé Nast. – Vogue Hong Kong зарекомендовал себя как ведущее издание о моде на рынке. Мы считаем, что Vogue Man изменит правила игры и отразит различные аспекты новой мужественности».

Редакционный директор Vogue Man в Гонконге Джеки Тэм также пояснил: «Мы подошли ко всему проекту с очень независимым духом, отказавшись от традиционных руководств по стилю мужских журналов и шаблонов. Мы разработали более плавные визуальные эффекты и возможности чтения, чтобы каждое издание выглядело свежим и спонтанным, вдохновленным текущими тенденциями, а не наполнением контента в соответствии с фиксированным шаблоном журнала».