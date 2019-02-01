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Артем Кузелев

Издательство Conde Nast запускает новый проект

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  • 01 Февраля 201914:35

Оптимизировав расходы на печатные версии некоторых своих журналов, издательский дом анонсировал запуск сайта о главных трендах индустрии моды.

Издательский гигант Conde Nast представил интернет-платформу, получившую название Vogue Business. Проект будет рассказывать о главных трендах индустрии моды, красоты и люкса. Адресуется сайт в основном профессионалам отрасли, однако будет интересен и пользователям, которые просто хотят знать о моде больше. Здесь можно будет найти архив статей, аналитику, инфографику, эксклюзивные материалы ключевых авторов, а также подписаться на рассылку новостей. Главным редактором проекта назначена Лорен Айндвик, ранее возглавлявшая сайт Fashionista.

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