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Артем Кузелев

Издательство Conde Nast запускает Vogue Singapore

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  • 17 Апреля 202011:33
Сюжеты: Vogue

Сингапурская версия появится в сентябре 2020 года. Главным редактором журнала станет экс-главред Esquire Норман Тан.

Журналист Норман Тан, ранее возглавлявший сингапурскую редакцию Esquire и Buro Singapore, станет главным редактором Vogue Singapore. Издание дебютирует в сентябре 2020 года и станет второй попыткой издательского гиганта занять местный рынок. В Conde Nast отмечают , что «в Нормане отлично сочетается изысканный вкус, креативность и дисциплина. Его Esquire был одним из лучших в мире».

 
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