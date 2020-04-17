Издательство Conde Nast запускает Vogue Singapore

Сингапурская версия появится в сентябре 2020 года. Главным редактором журнала станет экс-главред Esquire Норман Тан.

Журналист Норман Тан, ранее возглавлявший сингапурскую редакцию Esquire и Buro Singapore, станет главным редактором Vogue Singapore. Издание дебютирует в сентябре 2020 года и станет второй попыткой издательского гиганта занять местный рынок. В Conde Nast отмечают , что «в Нормане отлично сочетается изысканный вкус, креативность и дисциплина. Его Esquire был одним из лучших в мире».