Издательство Gruppo Mondadori запускает 21-ю версию журнала Grazia

6 октября 2020 года стало днем рождения американской версии журнала и сайта Grazia.

Изданием журнала на территории США занимается нью-йоркская медиагруппа Pantheon Media Group LLC, работающая по лицензии Gruppo Mondadori. Кроме бумажной версии и сайта Grazia, в Америке также будет выпускаться специализированный контент для социальных сетей. Анонсируя дебютный номер, который увидит свет через год, Дилан Говард, генеральный директор Pantheon Media Group LLC и издатель Grazia US, отметил: «Запуск Grazia US значительно изменит мир моды и красоты в США с помощью новой медиамодели. Американское издание Grazia стремится стать самым влиятельным путеводителем по моде благодаря визуально впечатляющему повествованию и вдохновляющему контенту».