Вход
ADV



Интересно
Grazia (16)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Издательство Gruppo Mondadori запускает 21-ю версию журнала Grazia

  • 81
  • 0
  • 07 Октября 202014:43
Сюжеты: Grazia

6 октября 2020 года стало днем рождения американской версии журнала и сайта Grazia.

Изданием журнала на территории США занимается нью-йоркская медиагруппа Pantheon Media Group LLC, работающая по лицензии Gruppo Mondadori. Кроме бумажной версии и сайта Grazia, в Америке также будет выпускаться специализированный контент для социальных сетей. Анонсируя дебютный номер, который увидит свет через год, Дилан Говард, генеральный директор Pantheon Media Group LLC и издатель Grazia US, отметил: «Запуск Grazia US значительно изменит мир моды и красоты в США с помощью новой медиамодели. Американское издание Grazia стремится стать самым влиятельным путеводителем по моде благодаря визуально впечатляющему повествованию и вдохновляющему контенту».

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru