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Терри Ричардсон (Terry Richardson) (35)
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Артем Кузелев

Издательство Hearst тоже бойкотирует Терри Ричардсона

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  • 31 Октября 201723:30
Сюжеты: Терри Ричардсон (Terry Richardson)

Всемирно известная компания, а также издание The Wall Street Journal следом за другими отказались от услуг опального фотографа.

После того, как на прошлой неделе холдинг Conde Nast и ряд модных брендов объявили бойкот Терри Ричардсону, от сотрудничества с фотографом отказались еще две крупные компании. Из-за обвинений в сексуальных домогательствах контракты с Терри разорвали издание The Wall Street Journal и группа Hearst, выпускающая в том числе такие флагманы, как Elle, Esquire, Harper’s Bazaar и Cosmopolitan. Представители Ричардсона сообщили, что фотограф был разочарован решением руководства Conde Nast, однако последние новости фотограф пока что не комментирует. 

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