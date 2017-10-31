Издательство Hearst тоже бойкотирует Терри Ричардсона

Всемирно известная компания, а также издание The Wall Street Journal следом за другими отказались от услуг опального фотографа.

После того, как на прошлой неделе холдинг Conde Nast и ряд модных брендов объявили бойкот Терри Ричардсону, от сотрудничества с фотографом отказались еще две крупные компании. Из-за обвинений в сексуальных домогательствах контракты с Терри разорвали издание The Wall Street Journal и группа Hearst, выпускающая в том числе такие флагманы, как Elle, Esquire, Harper’s Bazaar и Cosmopolitan. Представители Ричардсона сообщили, что фотограф был разочарован решением руководства Conde Nast, однако последние новости фотограф пока что не комментирует.