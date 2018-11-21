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Артем Кузелев

Издательство Taschen перевыпускает альбом Хельмута Ньютона

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  • 21 Ноября 201812:50

Знаменитые работы культового фотографа-новатора будут вновь объединены под одной обложкой.

Издательство Taschen сообщило о перевыпуске легендарного фотоальбома SUMO. Как и раньше, в книгу войдут лучшие фотографии Хельмута Ньютона, а приобрести ее можно по цене 100 евро. Однако история издания обещает, что альбом станет настоящей редкостью. Первый вариант весил 35 килограммов, а все 10 000 экземпляров были подписаны самим мэтром. Тогда тираж разошелся мгновенно, а уже в 2000 году фотоальбом был продан с аукциона за рекордные 317 000 евро.

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