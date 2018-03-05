У каждого из нас есть мечты, но не все остаются им верны — кто-то списывает всё на нехватку времени, другие отступают после первой неудачи, третьи — ищут оправдания вместо того, чтобы найти в себе силы и рискнуть. В этом году Jacobs продолжает вдохновлять мечтателей воплощать задуманное в жизнь в рамках платформы «Мечтай с открытыми глазами».

Jacobs не только дарит любимый вкус и неповторимый аромат, но и вдохновляет миллионы россиян за каждой чашечкой кофе возвращаться к своей мечте — это то, что называется «аромагией» Jacobs. В этом году в рамках новой кампании «Jacobs ЗаМЕЧТАтельные кружки» каждый сможет создать персонализированную кружку. Чтобы помнить о своей мечте, наивной или дерзкой, маленькой или великой, на кружку можно нанести свое сокровенное желание – «Я мечтаю о…». С такой кружкой каждый глоток кофе будет нести заряд вдохновения, чтобы вы могли скорее претворить желаемое в действительное и стать ближе к исполнению мечты.

Получить кружку несложно: просто зайди на промо-страницу jacobs.promo и поделись своей мечтой в одной из социальных сетей – Одноклассниках, ВКонтакте, Facebook или Instagram. Акция уже началась и продлится до 15 апреля 2018 года. И помните: любая мечта достижима, если вы полны решимости за ней последовать.

В рамках новой кампании «Jacobs ЗаМЕЧТАтельные кружки» одна из самых востребованных молодых актрис страны Саша Бортич своим примером показывает, что мечта может определить жизненный путь и что следовать ей нужно, несмотря на обстоятельства. В новом видео, которое даст старт всей кампании, рассказана реальная история Саши о том, как она исполнила свою мечту стать актрисой и какие препятствия ей пришлось преодолеть.

Саша Бортич стала амбассадором кампании не случайно: она с детства мечтала стать актрисой, однако судьба всячески отводила ее от цели. Когда девушку не взяли в театральный институт, стало казаться, что мечте не суждено сбыться. Она поступила в педагогический и устроилась официанткой в баре, чтобы заработать на жизнь. Однако мечта не давала покоя и на одном из десятков кинокастингов светловолосую девушку с огромными трогательными глазами заметила известный режиссёр. После этого последовало предложение неизвестной еще тогда актрисе сыграть главную роль в фильме. С тех пор график Саши расписан по часам, а одна громкая премьера следует за другой. Исполнив одну мечту, девушка начала стремиться к исполнению следующей — сейчас Саша мечтает о кругосветном путешествии и нет сомнений, что и эта ее мечта в скором времени станет реальностью. «Никто за вас ничего не добьётся, поэтому мечтать с открытыми глазами — это значит сделать выдох, перерыв в долгой и упорной работе на пути к заветной цели. Верьте в себя и помните — в этом мире возможно всё, если захотеть», — такой рецепт Саша Бортич дает всем, кто еще только начинает путь к мечте.

МЕЧТАЙ С ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ. Jacobs Аромагия.