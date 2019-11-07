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Диана Мицкевич

Jean Paul Gaultier представил новогоднюю коллекцию ароматов Snow Globe

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  • 07 Ноября 201901:01
Сюжеты: Jean-Paul Gaultier, Косметика и парфюмерия, Рождество и Новый год

В преддверии Нового года Жан-Поль Готье выпустил лимитированную коллекцию Snow Globe - в рекламной кампании нарядные флакончики, одетые в духе рождественских ёлочных украшений белоснежно-алых оттенков, весело проводят зимние каникулы на склонах горнолыжного курорта. 

Изящный  ультраженственный Classique Collector's Snow Globe Edition  одет в припорошенный инеем белый корсет с глянцевыми красными пуговицами и украшен теплым вязанными шарфиком.  Дизайнерский флакон грациозно хранит в себе новый восточный цветочный аромат, который открывается цитрусовыми искрами мандарина и апельсинового цвета, затем на смену им льются томные аккорды сердца - орхидея, тубероза и слива, оставляя теплый кондитерский шлейф из ванили, сандала и корицы. 

Атлетичный Le Male Collector's Snow Globe Edition облачён в белоснежно-алую тельняшку и также заботливо укутан уютным полосатым шарфиком. Под стеклянным торсом - новый гимн мужественности , а именно восточный фужерный аромат, сотканный из дерзких нот артемизии, кардамона, тмина, бергамота, лаванды и белого кедра, оттененных свежестью мяты, сладостью ванили и бархатом амбры. 

А озорные ножки на блестящем колпачке  Scandal Collector's Snow Globe Edition  Готье нарядил в полосатые чулочки, предупреждая нас, что под Новый год даже самый скандальный аромат становится волшебным - его шипровая цветочная композиция дышит завораживающе мягкими нотами меда,  гардении, персика, жасмина, карамели  и пачули с сочными аккордами красного апельсина и самого новогоднего фрукта - мандарина! 

Автор: Диана Мицкевич

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