Jean Paul Gaultier представил новогоднюю коллекцию ароматов Snow Globe

В преддверии Нового года Жан-Поль Готье выпустил лимитированную коллекцию Snow Globe - в рекламной кампании нарядные флакончики, одетые в духе рождественских ёлочных украшений белоснежно-алых оттенков, весело проводят зимние каникулы на склонах горнолыжного курорта.

Изящный ультраженственный Classique Collector's Snow Globe Edition одет в припорошенный инеем белый корсет с глянцевыми красными пуговицами и украшен теплым вязанными шарфиком. Дизайнерский флакон грациозно хранит в себе новый восточный цветочный аромат, который открывается цитрусовыми искрами мандарина и апельсинового цвета, затем на смену им льются томные аккорды сердца - орхидея, тубероза и слива, оставляя теплый кондитерский шлейф из ванили, сандала и корицы.

Атлетичный Le Male Collector's Snow Globe Edition облачён в белоснежно-алую тельняшку и также заботливо укутан уютным полосатым шарфиком. Под стеклянным торсом - новый гимн мужественности , а именно восточный фужерный аромат, сотканный из дерзких нот артемизии, кардамона, тмина, бергамота, лаванды и белого кедра, оттененных свежестью мяты, сладостью ванили и бархатом амбры.

А озорные ножки на блестящем колпачке Scandal Collector's Snow Globe Edition Готье нарядил в полосатые чулочки, предупреждая нас, что под Новый год даже самый скандальный аромат становится волшебным - его шипровая цветочная композиция дышит завораживающе мягкими нотами меда, гардении, персика, жасмина, карамели и пачули с сочными аккордами красного апельсина и самого новогоднего фрукта - мандарина!

Автор: Диана Мицкевич