Jil Sander возглавили дизайнеры Dior и Supreme

Марка объявила, что наняла сразу двух креативных директоров. Теперь коллекциями Jil Sander займется семейная пара Люка и Люси Мейер.

Расставшись с дизайнером Родольфо Пальялунга, парижский дом моды подписал контракты с двумя новыми креативными директорами. Теперь коллекциями Jil Sander займется семейная пара Люка и Люси Мейер. Оба модельера имеют большой опыт работы в индустрии, однако ранее они работали в абсолютно разных сегментах.

В разное время Люси успела поработать в Balenciaga и Louis Vuitton, а затем вместе с Сержем Раффье трудилась в Dior. Люк является соучредителем мужской марки уличной одежды OAMC, а так же был главным дизайнером стритстайл бренда Supreme. Такой выбор руководства Jil Sander явно говорит о желании продвигать марку по пути объединения уличной и высокой моды. Увидеть, что из этого получится, можно будет осенью на дебютном для дуэта показе, когда дизайнеры представят женскую коллекцию сезона весна-лето 2018.