John Lobb представляет модель Hendra

Сочетание элегантности и чистой эстетики – мягкие лоферы Hendra на гибкой кожаной подошве без подкладки и ранта – изготовлены на основе классической модели пенни-лоферов.
Доступные в замше сезонных цветов, Hendra сочетают в себе бескомпромиссное мастерство и максимальный комфорт.
Врожденный дух приключений, свойственный John Lobb, и универсальность этих повседневных лоферов игриво запечатлены в моментах летней жизни.
Стоимость модели Hendra: 69 900 рублей.
Наличие: Бутик John Lobb – ГУМ / Мультибрендовые магазины St-James
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.