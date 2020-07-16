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John Lobb представляет модель Hendra

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  • 16 Июля 202017:20

Сочетание элегантности и чистой эстетики – мягкие лоферы Hendra на гибкой кожаной подошве без подкладки и ранта – изготовлены на основе классической модели пенни-лоферов.  

Доступные в замше сезонных цветов, Hendra сочетают в себе бескомпромиссное мастерство и максимальный комфорт.

Врожденный дух приключений, свойственный John Lobb, и универсальность этих повседневных лоферов игриво запечатлены в моментах летней жизни.

Стоимость модели Hendra: 69 900 рублей.

Наличие: Бутик John Lobb – ГУМ / Мультибрендовые магазины St-James

 

 

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