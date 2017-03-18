Julia Dalakian. Осень-зима 2017-18. "SPY NEVER LIES"

Ее пытливый ум не знает покоя. Она все видит, все слышит, но говорит далеко не все и не всем. На первый взгляд, она закрыта, но закрыта она только от случайных людей или от недоброжелателей. Если борется, то побеждает, если пытается нравиться, то влюбляет в себя, если говорит, никогда не врет.

Все это напоминает образ героини Action Story на киноэкране. Но небольшой гротеск подачи этого образа просто придает романтические черты городскому Street Style девушки мегаполиса – яркой, независимой, честной.

В коллекции представлен весь ассортимент осенне-зимнего сезона от пальто, комбинезонов, брючных костюмов до вечерних платьев.

Новинки коллекции:

- Пальто и куртки с большими съемными воротниками и необычной формой рукавов с драпировкой

- Комбинезоны из трикотажа с люрексом

- Комбинезоны – платья для гламурной вечеринки

- В качестве дополнений - очень объемные шарфы

Традиционно, для коллекции Юлии Далакян, много брючных костюмов из необычных в этом сезоне ламинированных тканей, комбинезонов для спорта и путешествий с гламурными элементами декора, пальто и жилетов, легко сочетающиеся с любыми изделиями в коллекции.

Так же в этой коллекции много различного трикотажа, так как для зимнего сезона невозможно представить гардероб без этого уютного мягкого материала.

Бомберы, свитера, комбинезоны, платья и жакеты в большинстве сделаны из различного качества трикотажа: стеганный хлопок с шерстяной прослойкой, джерси, имитирующее классическую костюмную шерсть, эластан с люрексом или ламинированный вискозный трикотаж, тонкий шерстяной или полотно с крупной вязкой.

Главная цель этой коллекции, кроме новых конструктивных решений, – это новые сочетания фактур и форм и необычный декор, который смешивает стили (спортивный и элегантный), придавая образу современной урбанистки более легкие, неформальные черты.

Цветовая гамма: черный, коричневый, болотно-зеленый, желтая вишня, пурпурный, темно-синий с сапфировым оттенком, а так же металлические – медь, состаренное золото и черненное серебро.

Фото - Dima Babushkin