JYSK представил весеннюю коллекцию для хюгге -дачи

Датский бренд JYSK уже успел зарекомендовать себя в мире как символ уютной благополучной жизни в стиле хюгге - за 41 год на рынке компания открыла более 3000 магазинов в 51 стране мира, включая Россию.

Её Величество Королева Дании давно наградила JYSK статусом "Официального Поставщика Королевского Двора", а основателя бренда Ларса Ларсена удостоила рыцарским орденом коррлевской семьи Дании за заслуги перед бизнес-сообществом страны.

Факты говорят сами за себя: раз уж сама королева покупает мебель и декор интерьера в таком простом и демократичном магазине - значит в JYSK определенно есть что-то особенное.

И весенняя коллекция больших и маленьких новинок для дачи лучшее тому доказательство: каждый объект интерьера от ротангового кресла до садового фонарика отличается умным современным дизайном с очень добродушным и гостепримным характером.

Мягкие обтекаемые формы, нежные молочные оттенки и компактные легкие конструкции призваны создать на даче беззаботную хюгге-атмосферу, чтобы здорово отдохнуть от суеты мегаполиса.

Открываем дачный сезон вместе с JYSK!

Автор: Диана Мицкевич