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Диана Мицкевич

JYSK представил весеннюю коллекцию для хюгге -дачи

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  • 30 Марта 202110:02

Датский бренд JYSK уже успел зарекомендовать себя в мире как символ уютной благополучной жизни в стиле хюгге - за 41 год на рынке компания открыла более 3000 магазинов в 51 стране мира, включая Россию. 

Её Величество Королева Дании давно наградила  JYSK статусом "Официального Поставщика Королевского Двора", а основателя бренда Ларса Ларсена удостоила рыцарским орденом коррлевской семьи Дании за заслуги перед бизнес-сообществом страны.

Факты говорят сами за себя: раз уж сама королева покупает мебель и декор интерьера в таком простом и демократичном магазине - значит в JYSK определенно есть что-то особенное.

И весенняя коллекция больших и маленьких новинок для дачи лучшее тому доказательство:  каждый объект интерьера от ротангового кресла до садового фонарика отличается умным современным дизайном с очень добродушным и гостепримным характером. 

 

 

Мягкие обтекаемые формы, нежные молочные оттенки и компактные легкие конструкции призваны создать на даче беззаботную хюгге-атмосферу, чтобы здорово отдохнуть от суеты мегаполиса. 

Открываем дачный сезон вместе с JYSK!

 

Автор: Диана Мицкевич 

 

 

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