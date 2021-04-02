К 2030 году в LVMH планируют полностью нейтрализовать негативное влияние на окружающую среду

Директор холдинга LVMH по имиджу и вопросам защиты окружающей среды Антуан Арно заявил, что к 2030 году группа планирует полностью нейтрализовать ущерб, которые наносит своей деятельностью биоразнообразию и экологии.

В интервью газете La Croix Арно подчеркнул: «Мы нацелены к 2030 году свести на нет опустынивание и обезлесение в рамках всей нашей цепочки поставок. Технологические достижения и то, что все крупные предприятия в мире сейчас работают над этими аспектами, позволят нам через десять-пятнадцать лет расти, не загрязняя окружающую среду».

В числе предполагаемых мер, к примеру, обязательство компании в указанный срок отказаться от использования сырья, полученного на территориях, имеющих высокий риск опустынивания и обезлесения. Группа намерена развернуть регенеративные практики сельского хозяйства по всем своим цепочкам поставок, будь то виноградники, хлопковые поля, производство шерсти, кожи или пальмового масла. Кроме того, LVMH восстановит 5 млн гектаров среды обитания флоры и фауны. Для достижения этих целей в холдинге намерены направить дополнительные инвестиции, а также объединиться с агентством Quantis, оказывающим услуги консалтинга по устойчивому развитию.