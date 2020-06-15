Вход
ADV



Интересно
Bottega Veneta (73)
Все сюжеты
Артем Кузелев

К команде Bottega Veneta присоединился Мэттью Блейзи

  • 82
  • 0
  • 15 Июня 202017:21
Сюжеты: Bottega Veneta

Бывший дизайн-директор американской марки Calvin Klein перешел в итальянский дом Bottega Veneta.

Источники близкие к Bottega Veneta сообщили о том что к команде итальянской марки присоединился Мэттью Блейзи в качестве старшего дизайнера бренда. Ранее Блейзи работал над женскими и мужскими коллекциями в Calvin Klein, до этого возглавлял дизайн-отдел Celine и работал над кутюрной линией Maison Margiela. Никаких официальных заявлений представители итальянской марки пока что не сделали.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru