К команде Bottega Veneta присоединился Мэттью Блейзи

Бывший дизайн-директор американской марки Calvin Klein перешел в итальянский дом Bottega Veneta.

Источники близкие к Bottega Veneta сообщили о том что к команде итальянской марки присоединился Мэттью Блейзи в качестве старшего дизайнера бренда. Ранее Блейзи работал над женскими и мужскими коллекциями в Calvin Klein, до этого возглавлял дизайн-отдел Celine и работал над кутюрной линией Maison Margiela. Никаких официальных заявлений представители итальянской марки пока что не сделали.