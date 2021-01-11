К концу 2020 года Prada Group восстановила обороты

По результатам работы в 2020 году, в компании определили три ключевых направления. В первую очередь в Prada Group обратили внимание на постепенное восстановление оборотов во всех регионах присутствия. Значительный рост выручек зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во-вторых, аналитики компании отметили положительную рентабельность во второй половине 2020 года, что позволило достичь хорошего годового показателя EBIT. Третий момент связан с улучшением показателя совокупной величины долгов и низкой закредитованности в сравнении с прошлым годом.

«Я очень доволен тем, как мы встретили серьезные трудности завершившегося года, и как, несмотря на неопределенность, которая, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы, нам удалось продемонстрировать положительные результаты», – отметил Патрицио Бертелли, генеральный директор Prada S.p. A.

Продолжающаяся во втором полугодии 2020-го тенденция закрытия магазинов коснулась 9% розницы Prada Group. Это, в свою очередь, повлияло на постепенное восстановление продаж. В итоге розничные продажи полностью восстановились до уровня конца 2019 года. Положительные результаты в Америке, России, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанский регионе компенсировали отсутствие туристического потока в Европе и Японии. Рекордные показатели – +52% – пришлись на китайский рынок. На данный момент торговля в Китае обеспечивает порядка 90% общего объема продаж.