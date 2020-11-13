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Артем Кузелев

К концу года у марки Supreme будет новый владелец

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  • 13 Ноября 202021:06
Сюжеты: Supreme

Руководство американского холдинга VF Corporation объявило о намерении приобрести стритстайл марку.

До конца 2020 года завершится сделка между инвесторами Supreme – The Carlyle Group и Goode Partners – и холдингом VF Corporation, базирующимся в Колорадо. Компании продадут свои доли в нью-йоркском бренде, однако основатель марки Джеймс Джеббия и топ-менеджеры сохранят свои места в штаб-квартире. Комментируя сделку, председатель совета директоров и президент VF Corporation Стив Рэндл отметил: «VF – идеальный партнер, чтобы одновременно отдать дань культурному наследию бренда и обеспечить ему устойчивое долгосрочное развитие».

В официальном пресс-релизе, сообщившем о продаже Supreme, также сказано, что, по ожиданиям аналитиков, в 2022 финансовом году марка заработает 500 тыс. долларов.

 
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