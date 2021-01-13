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Артем Кузелев

К концу месяца группа Marks & Spencer пополнит портфель марок

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  • 13 Января 202111:22
Сюжеты: Marks & Spencer, Jaeger, Jaeger

В январе компания завершит сделку по покупке марки Jaeger.

В британской компании Marks & Spencer рассказали о сделке, которая находится в на стадии завершения. Ретейлер расширит свой портфель новым брендом мужской и женской одежды Jaeger. Приобретение марки, согласно официальному пресс-релизу, является частью стратегии Marks & Spencer по расширению сегмента одежды новыми именами. Завершится сделка к концу января, ее стоимость не разглашается.

 
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