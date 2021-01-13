К концу месяца группа Marks & Spencer пополнит портфель марок

В январе компания завершит сделку по покупке марки Jaeger.

В британской компании Marks & Spencer рассказали о сделке, которая находится в на стадии завершения. Ретейлер расширит свой портфель новым брендом мужской и женской одежды Jaeger. Приобретение марки, согласно официальному пресс-релизу, является частью стратегии Marks & Spencer по расширению сегмента одежды новыми именами. Завершится сделка к концу января, ее стоимость не разглашается.