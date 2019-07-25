К началу учебного года "Эконика" выпустила десткую коллекцию

Специальная школьная капсула вдохновлена стилем преппи. Основным акцентом стали сочетания ярко-красного и черного цветов, а также актуальная клетка тартан, органично дополняющая школьную форму. В коллекции можно найти балетки, полуботинки, лоферы, сникерсы, ботильоны на шнурках, зимние сапоги и удобный рюкзак. Все модели выполнены из натуральной кожи. Аксессуарная линия включает в себя детские шляпки с забавными ушками и теплые шерстяные шарфы.

Часть детских моделей повторяет взрослые из основной коллекции бренда, а это значит, что составить family look с мамой не составит труда! Ботинки в горнолыжном стиле, яркие ботильоны с принтом питона, сникерсы на удобной резиновой подошве – в этом сезоне будьте готовы к самым смелым экспериментам!

Героинями лукбука капсульной коллекции «Мама&Дочка» FW 2019/20 стала российская актриса театра и кино Елена Дудина и ее дочь Милена.

Размерный ряд коллекции от 29 до 36.

Коллекция «Мама&Дочка» поступит в продажу в салоны «Эконика» и интернет-магазин сети www.ekonika.ru в августе 2019г.

Сайт/Интернет-магазин: ekonika.ru