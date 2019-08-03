К работе приступил новый дизайнер Dior

Бертран Гийон встал во главе команды дизайнеров парижского дома моды.

Нет, Мария Грация Кьюри никуда не уходит! Но еще в начале лета креативный директор дома Dior пригласила Бертрана Гийона присоединился к дизайн-студии марки. Мария Грация и раньше сотрудничала с дизайнером во время своего директорства в Valentino. Ситуация удачно разрешила для Гийона вопрос поиска новой работы, т.к. модельер как раз расстался с домом Schiaparelli. О том, как именно между коллегами распределяться обязанности, пока что не сообщается. Вероятнее всего, все встанет на свои места во время сентябрьской Недели моды.