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Артем Кузелев

К работе приступил новый дизайнер Dior

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  • 03 Августа 201910:43
Сюжеты: Dior

Бертран Гийон встал во главе команды дизайнеров парижского дома моды.

Нет, Мария Грация Кьюри никуда не уходит! Но еще в начале лета креативный директор дома Dior пригласила Бертрана Гийона присоединился к дизайн-студии марки. Мария Грация и раньше сотрудничала с дизайнером во время своего директорства в Valentino. Ситуация удачно разрешила для Гийона вопрос поиска новой работы, т.к. модельер как раз расстался с домом Schiaparelli. О том, как именно между коллегами распределяться обязанности, пока что не сообщается. Вероятнее всего, все встанет на свои места во время сентябрьской Недели моды.

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