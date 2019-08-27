Кьяра Ферраньи – первый приглашенный редактор Grazia Italia

Дизайнер, бизнесвумен и инфлюенсер возглавит выпуск одного номера модного еженедельника.

Редакция издания Grazia Italia впервые назначила приглашенного редактора. Для дебюта была выбрана Кьяра Ферраньи, которая поможет сделать номер, посвященный культурному разнообразию. Кроме того, Кьяра поможет разобраться с проблеме травли в интернете и расскажет о женщина-, которые служат для нее источниками вдохновения. Сильвия Грилли, главный редактор журнала, сказала о выборе первого приглашенного редактора: «Кьяра Ферраньи одной из первых поняла потенциал социальных сетей. Интуиция, упорство, страсть и умение сопереживать делают ее сильной женщиной».