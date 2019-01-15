Кьяра Ферраньи посвятит фильм своему блогу

В этом году знаменитый блог итальянского дизайнера и бизнесвумен отмечает 10-летие. В честь юбилея ресурса будет снят документальный фильм.

Десять лет назад Кьяра Ферраньи начала карьеру в модной индустрии, основав блог The Blonde Salad. Ресурс стал моментально популярным, а Ферраньи превратилась в успешную бизнесвумен. В честь юбилея блога Кьяра объединилась с итальянским режиссером Элизой Аморузо, чтобы снять документальный фильм о своей карьере. В прокате картина, как обещают создательницы, выйдет уже осенью этого года и обещает встречу не только с самой Ферраньи, но и с такими знаменитостями, как Донателла Версаче, Диана фон Фюрстенберг, Мария Грация Кьюри и другими звездами моды.