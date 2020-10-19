Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
contion

Кабаре Le Rouge с размахом встретил свой 11 день рождения!

  • 144
  • 0
  • 19 Октября 202012:22

Вечеринка прошла в стиле Wild Wild West. Шикарные дамы в корсетах, горячие ковбои, дуэли, антураж Дикого Запада  вестерн во всем своём необузданном великолепии.

Поздравить уникальное в своём жанре заведение в этот вечер приехали многие гости, в том числе и многолетние поклонники жанра. Именно для них на сцене были исполнены некоторые номера из полюбившихся танцевальных программ и абсолютно новые, премьерные. Порадовали присутствующих своими хитами Михаил Шуфутинский и CYGO.

Кабаре Le Rouge  клуб с собственной многолетней историей, целая эпоха, наполненная невероятными костюмированными шоу, камерными концертами звёзд музыкальной индустрии, фестивалями.

www.russian-cabaret.ru 

@Lerouge_cabaret 

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru