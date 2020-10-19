Кабаре Le Rouge с размахом встретил свой 11 день рождения!

Вечеринка прошла в стиле Wild Wild West. Шикарные дамы в корсетах, горячие ковбои, дуэли, антураж Дикого Запада – вестерн во всем своём необузданном великолепии.
Поздравить уникальное в своём жанре заведение в этот вечер приехали многие гости, в том числе и многолетние поклонники жанра. Именно для них на сцене были исполнены некоторые номера из полюбившихся танцевальных программ и абсолютно новые, премьерные. Порадовали присутствующих своими хитами Михаил Шуфутинский и CYGO.
Кабаре Le Rouge – клуб с собственной многолетней историей, целая эпоха, наполненная невероятными костюмированными шоу, камерными концертами звёзд музыкальной индустрии, фестивалями.
www.russian-cabaret.ru
@Lerouge_cabaret
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