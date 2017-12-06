30 ноября 2017 года войдет в историю как день открытия в Москве кабаре «Пьяная вишня»! Не будем забегать вперёд, но кабаре уже имеет все шансы стать легендарным, ведь его хозяева — роковая Анна Браун и загадочный Аревшат — владеют секретом бессмертия. Этот секрет подарил им некий алхимик, а кроется он в фирменном коктейле «Пьяная вишня». Анна и Аревшат за свою длинную жизнь не раз становились свидетелями восхождения многих мировых звезд на Олимп, а теперь настало время открывать новые имена и представлять артистов в современной Москве!

Концепция шоу в «Пьяной вишне» выстроена на диалогах, виртуозных шутках, скетчах и обязательном интерактиве с гостями Кабаре! Каждому здесь приготовлена необычная роль. Так, певец, полуфиналист шоу «Главная сцена», участник шоу «Голос» Евгений Илларионов попробовал себя в роли Шерлока Холмса и применил метод дедукции в номере «Кот в мешке». Фокусник Александр Щербаков -пробовал себя в рубрике «Новые имена! Стилист, визажист, модель и популярный блогер Алина Воробушек пробовала совместить приготовление гоголь-моголя с чтением прекрасных стихов на французском языке, а певица, актриса и автор песен Чинар представила на суд публики свою песню и прекрасно справилась с ролью примы кабаре. Позитивный психолог и ТВ-эксперт Наталья Толстая представила свою новую книгу, поиграла в предполагаемые обстоятельства «психолог — трудный пациент» и весело подшучивала над главными героями! Завершило шоу блестящее выступление легендарного вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня», представленного музыкантами, авторами и исполнителями популярных песен, имеющих непосредственное отношение к коллективу под руководством Валерия Селезнева, Михаила Шуфутинского и Виталия Кретова. Именно эти музыканты были первыми исполнителями всенародно любимых песен «Прощай», «Качается вагон» и многих других!

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Конечно, хозяева вечера не могли отпустить своих дорогих гостей без подарков. Ведь не за горами Новый год — любимый многими праздник! Гости получили подарки от ювелирной компании Regina jeverly, израильского бренда косметики r.g.cosmetics и новогодние игрушки от компании MR PINSON. Компания «MDV декор» приготовила шикарные букеты с использованием оригинальных элементов, а конфеты «Пармишель» сделали праздник открытия по-настоящему сладким! Генеральным спонсором шоу выступили ресторан «Лаунж бар Урюк» и event-компания премиального класса «Лайт-Проджект», техническое обеспечение предоставила G-5group.

Кабаре «Пьяная Вишня» гостеприимно распахнуло свои двери! И нам теперь остаётся ждать новых историй — а их по словам главного продюсера Сергея Пинсона, основателя создателя и актрисы Анны Браун, креативного директора и соведущего проекта Аревшата Хачатряна будет немало! Желаем проекту процветания и с нетерпением считаем дни до следующего шоу, которое (по большому секрету!) заявлено на 28 декабря.

До встречи в кабаре!