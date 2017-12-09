Каблук Лубутена вырос до «Звёздных Войн»

В преддверии выхода на экраны космического блокбастера «Звёздные Войны: Последние джедаи» (в нашем прокате - с 14 декабря, в США - с 15 декабря) Кристиан Лубутен создал эксклюзивные модели туфель, вдохновлённых образами героинь нового фильма.



В начале года компания Lucasfilm пригласила знаменитого дизайнера в Сан-Франциско. Он посетил студию Industrial Light & Magic (ILM), лидера в области инновационных визуальных эффектов и анимации, специалисты которой работают над фильмами саги «Звёздные Войны». Там в процессе встреч с вице-президентом и исполнительным креативным директором по бренду «Звёздные Войны» Дагом Чянем родилась фантастическая и инновационная идея, в которой перемешались креативность и мастерство Кристиана Лубутена и команды создателей «Звёздных Войн».



«Звонок от компании Disney с предложением о сотрудничестве стал для меня полной неожиданностью. Но я люблю сюрпризы, и этот особенно меня заинтриговал! На первый взгляд вселенная «Звёздные Войны» кажется крайне далёкой от моей, но, когда я увидел изображения красной планеты Крейт, я сразу понял, где они соприкасаются, и почему создатели картины подумали обо мне. Мне в голову моментально стали приходить сильные идеи и картинки», - комментирует Кристиан Лубутен.



Легендарный дизайнер создал четыре эксклюзивных модели туфель, отражающих характер четырёх героинь фильма.



Рей (Дейзи Ридли) получила воплощение в кожаных сандалиях с ремешком на щиколотке, вдохновлённых костюмом персонажа. Прозрачный пластик символизирует её джедайские способности и заключённую в ней Силу. Образ завершает отделанный голубыми стразами каблук, повторяющий цвет её светового меча.



Лодочки вице-адмирала Амилин Холдо (Лора Дёрн) представляют собой естественное продолжение её наряда и напрямую вдохновлены её накидкой из бордового цвета и сильным сдержанным и властным характером персонажа, которого она играет.



Туфли Капитана Фазмы (Гвендолин Кристи) переняли изгибы её доспеха, который также нашёл отражение в опоясывающих ступню кожаных серебристо-зеркальных ремешках, подчёркивающих её жёсткий и авторитарный характер.



Роуз Тико (Келли Мари Трэн) Кристиан Лубутен посвятил практичные сандалии. Они идеально подошли бы этой технически подкованной девушке-инженеру. Массивный каблук окружает внутреннюю шпильку, символизируя защитный панцирь.



Каждая модель дополнена эксклюзивным сверкающим украшением, вдохновлённым формой истребителя СИД.



«Туфли Кристиана Лубутена являют собой полностью функциональные произведения высокого искусства, и для нас было огромным удовольствием посотрудничать с ним на проекте «The Nomad Shoemaker’s masterpiece». Дизайны, которые я создаю для фильмов призваны восприниматься кинематографически, а у Кристиана выстраиваются осязаемые реальные отношения с теми, кто носит его туфли. Посредством этой коллаборации он искусно внедрил «Звёздные Войны» в свои неподражаемые уникальные творения», - сказал Даг Чянь.



Впервые уникальная пара туфель «The Nomad Shoemaker’s masterpiece» будет представлена на мировой премьере фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи» - она появится под охраной отряда Преторианской стражи в блестящих красных доспехах на красной дорожке. В специально созданной для этих туфель витрине будет работать гипер-реалистичная голограмма, которая по мнению дизайнера позволила ему выразить видение – комбинацию креативности, околдованной волшебством и усиленной технологиями. В этой сделанной на заказ красной стеклянной витрине будет показана история аватара Кристиана — трансформация порванных шифоновых лодочек, символизирующих традицию «кутюр» в блистательный футуристичный космический корабль, вдохновлённый моделью туфель Ballerina Ultima, на котором дизайнер отправится в путешествие по далёкой галактике.



Коллекционные модели с автографом дизайнера и актрис, сыгравших героинь, вдохновивших на создание туфель, будут выставлены на аукцион на сайте charitybuzz.com/StarWars, который завершится 20 декабря.



Часть вырученных средств будет направлена фонду Starlight Children’s Foundation от лица благотворительного движения Star Wars: Force for Change. Это движение - благотворительная инициатива Lucasfilm и Disney, использующая силу бренда «Звёздные Войны» для улучшения жизни детей по всему миру. Фонд дарит мгновения радости и комфорта детям, находящимся на лечении в медицинских учреждениях, и их родителям.



Нынешняя цена на сайте - $2500 за лодочки адмирала, по $3250 за капитанские и инженерские туфли и $3750 за тонкие каблуки джедая.



Замечу, что Лубутен в кино не новичок - пять лет назад он уже создавал балетки к премьере «Золушки», а через два года придумал туфли к выходу «Малифисенты».

И, само собой, знаменитая киносага в мир моды давно проникла. Если говорить, про обувь, то два года назад постарался британский обувной бренд Irregular Choice. От души.







Много чего было.



И не только в обуви.





И будет ещё!



Михаил ГУРЕВИЧ