Каблук – танкетка. Преимущества и недостатки

Танкетка представляет собой подошву обуви, в которой совмещены платформа и каблук. Она начинается с середины обуви и утолщается к пятке. Женская обувь на танкетке была создана в 30-е годы прошлого века, но не нашла отклика у тогдашних модников и модниц. Зато в конце 80-х мода на танкетку возродилась с новой силой и продолжается до сих пор. Многие стоят перед сложным выбором – купить ботинки женские на каблуке или ботинки женские на танкетке.

Преимущества ботинок, туфель, сапог на танкетке

Обувь на танкетке предпочитают те, кому не нравятся каблуки и платформа или те, кто просто не может носить их по каким-то причинам. А танкетка как раз объединила каблук и платформу, что гораздо упростило ношение обуви во все сезоны. Причем каблучная часть танкетки может быть различной высоты. Обувь на танкетке более удобна, чем каблук-шпилька и более утончена и элегантна по сравнению с платформой. В обувных коллекция появляются туфли, ботильоны, босоножки, сапоги, ботфорты и даже кроссовки на танкетке. В основном, материалами изготовления танкеток, являются дерево, каучук или пробка.

Надо помнить, что обувь на танкетке можно носить не всем и не со всей одеждой из вашего гардероба.

Не стоит совмещать такую обувь с классическими мини-юбками, узкими и облегающими платьями, штанами-капри, зауженными брюками.

Хорошо будет смотреться обувь на танкетке с одеждой из легких, просвечивающих и струящихся тканей, брюками-клеш или джинсами-клеш, просто широкими брюками или юбкой-брюки, а также для холодного времени года – с любой классической верхней одеждой. Подходит невысоким женщинам, отлично смотрится с длинными юбками, зрительно делает широкую лодыжку уже, да и сама по себе очень элегантна и изящна.

Недостатки танкеточной обуви

Помните, что танкетка включает в себя, какой-никакой, каблук и подъем, поэтому ходить каждый и целый день на такой обуви не всегда удобно. Людям, имеющим узкую лодыжку, тоже не рекомендуется ношение обуви на танкетке, т.к. она визуально заужает лодыжку еще больше.